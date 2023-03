El PP intenta forzar una comisión de investigación de Azud sólo sobre el PSPV

El último capítulo de la legislatura que arrancará este miércoles en las Corts se prevé intenso. Queda mucho por 'barrer' en el conocido como 'pleno escoba': se debatirá sobre prostitución, sobre financiación o sobre una nueva comisión de investigación del caso Azud, entre otros muchos puntos que contiene el cargado orden del día. Sobre Azud, los grupos deberán votar la proposición del PPCV para poner en marcha una comisión parlamentaria "sobre el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de proyectos urbanísticos y contratos públicos, investigado en el caso Azud, así como la posible financiación irregular del PSPV", según reza la iniciativa presentada por el grupo popular.

De esta forma, el PP trata de borrarse como objeto de esa posible comisión de investigación y deja todo el foco a los socialistas pese a que la gran mayoría de los implicados en esta trama son personas relacionadas con la formación que preside Carlos Mazón. Tras los recientes archivos, de los actuales 57 imputados en la causa, 37 personas están relacionadas con tramas que afectan al PP, una decena con el PSPV y otros diez son considerados "ambivalentes".

El PP sí que aparecía como parte implicada en la propuesta presentada por Ciudadanos y que fue aprobada por todos los grupos de la cámara en junio de 2021. Aquella iniciativa planteaba indagar en el "presunto cobro de comisiones, entre los años 2004 y 2011, por cargos del PP y del PSPV, mediante mordidas en contratos públicos de operaciones urbanísticas". Asimismo, fijaba que dicha comisión se constituiría "una vez que se levante el secreto de sumario" de la trama, un punto que también modifica ahora la propuesta popular, que aboga por ponerla en marcha "de forma inmediata" tras su aprobación.

Desde el partido conservador justifican la doble modificación ante el "bloqueo" que ha sufrido la iniciativa de los liberales en la mesa de las Corts, donde el Botànic ha votado en contra de abrir la investigación precisamente hasta que no se levante el secreto de sumario. Según explican, ante estas reiteradas negativas de los partidos del Consell, el PP opta por presentar una "nueva" propuesta que circunscribe las pesquisas solo a la pieza que afecta a la presunta financiación irregular del PSPV en 2007, donde ya se ha levantado el secreto sumarial. Buscan así "presionar" a los socialistas y mantener en el candelero un tema que ha sido uno de los ejes principales de ataque de los populares hacia el president Ximo Puig.

Compromís rectifica y pide extenderla al PP

A finales de la pasada semana, Compromís se desmarcó de sus otros socios del Botànic y anunció que respaldaría la propuesta del PPCV. Sin embargo, la coalición ha rectificado este lunes y finalmente presentará una enmienda para expandir la investigación por varios frentes. La coalición pide ampliar las pesquisas al PP, analizar la trama durante el lapso 2003-2015 y extenderla al Ayuntamiento de València.

En todo caso, esta votación será más estética que otra cosa, ya que tras el pleno sólo quedarán tres días hábiles hasta la disolución de las Corts, por lo que una vez Puig firme ese decreto decaerán todas las iniciativas, dejando sin tiempo material para arrancar la comisión.

Azud al margen, en el último pleno también se aprobarán las leyes de viviendas colaborativas, de participación y antidespoblación. Aquí no se prevé ningún sobresalto para el Consell. Otra cosa será la propuesta de Compromís sobre financiación autonómica y, sobre todo, la doble modificación que propone el PSPV de la ley de Carreteras y de Espectáculos para poner coto al consumo de prostitución. Los socialistas quieren aprobarla por lectura única, una vía que no gusta ni a Compromís ni al PP, dos partidos que dicen estar de acuerdo en el fondo pero no en la forma. Ambas formaciones aseguran estar debatiendo internamente su posición final.