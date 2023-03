Las personas mayores necesitan una serie de cuestiones básicas. Quieren mejor atención primaria de salud y en servicios sociales, quieren más prestaciones que les faciliten una vida digna, quieren que les atiendan personalmente en los bancos si no saben usar un cajero, o en la administración si no se aclaran para pedir cita previa. Y quieren escapar de la soledad no deseada.

Así lo ha recogido el Consejo Valenciano de Personas mayores en un documento con 24 reivindicaciones "esenciales" que han enviado a los partidos políticos para que se refleje en las elecciones que se celebran este mes de mayo. El objetivo es, simplemente, "que las personas mayores tengan una vida digna". El documento habla de cuatro capítulos para mejorar la vida de las personas mayores: prestaciones esenciales, participación, convivencia, y una ley integral que garantice que lo que piden se cumpla de verdad y no quede en promesas vacías. En el primer capítulo empiezan reclamando que se garanticen las pensiones, y que se mantenga un sistema "adecuado para tener una vida digna y de calidad en la vejez, y que en ningún caso se consientan las situaciones de pobreza". También reivindican acabar con la brecha de género. Carlos San Juan: "Estoy emocionado y seguro de que los mayores no se van a quedar excluidos con este protocolo" En esta línea también piden que se simplifiquen y se agilicen los mecanismos de acceso a las ayudas sociales, reducir los trámites y las listas de espera. Piden también más atención a domicilio sobre todo en el sector de la dependencia, para permanecer en casa. Copago en función de la renta Otra de las reclamaciones es que el copago farmacéutico se aplique solo en función de la renta. También reclaman que se amplíe la cobertura bucodental y auditiva a personas mayores y colectivos vulnerables que no puedan hacerse cargo. Los mayores también denuncian la "situación de precariedad de la atención de salud de las personas mayores ingresadas en residencias". Una situación que se ha visto agravada durante la pandemia. Reclaman, en concreto, que se refuerce con más personal y mejores procedimientos e "implantar un modelo de atención centrada en la persona y atención sociosanitaria a las personas mayores en sus domicilios, optando por cuidadores profesionales". En esta línea también avanza la Conselleria de Igualdad. En Sanidad, los mayores quieren que bajen las listas de espera en cataratas y prótesis, ya que "su demora afecta de manera importante a la autonomía y calidad de vida" de los mayores, dice el documento. Carlos San Juan: "La sociedad no debería apartar tan rápido a las personas mayores, tenemos mucho que decir" "No somos trenes en vía muerta" "No somos trenes en vía muerta, queremos participar en lo que nos concierne y en los temas generales de la ciudadanía". Así empieza el capítulo de participación de las demandas de los mayores. Quieren tener consejos en todos los municipios de más de 15.000 habitantes y que estas localidades participen "activamente" en los programas de Envejecimiento Activo. Por otra parte, reclaman combatir la pobreza energética con campañas que ayuden a los mayores a obtener el bono social y otras subvenciones para los mayores. En esta línea, otra propuesta es "garantizar el derecho a una vivienda digna y promover las iniciativas que eviten la convivencia no deseada". Los mayores quieren cuidados de calidad. "Y que las empresas que prestan servicios como el Servicio de Ayuda a Domicilio cumplan los requisitos de titulación exigidos a los cuidadores por la norma vigente y que la Inspección de Servicios Sociales vigile su cumplimiento, así como el resto de requisitos", dice el documento. Diez propuestas para asegurar el presente de jóvenes y mayores Por otro lado, reivindican un mejor transporte público y más facilidades para moverse "evitando el aislamiento en determinados entornos rurales y de personas con dificultades de movilidad diseñando una tarjeta unificada y de precio reducido entre los distintos medios de transporte (Cercanías, metro, autobuses, periurbanos, etc)". También hay propuestas en materia de vivienda que consensuaron con el Consell Valencia de la Joventut. En concreto, aumentar el número de viviendas públicas que ahora son insuficientes y recurrir al banco malo (Sareb) para solucionar los problemas de la oferta. Más residencias y mejores cuidados en casa Además de impulsar y mejorar la formación de todos los cuidadores, implantando además un buen sistema de teleasistencia que llegue a todo el mundo y alarmas antiincendios, las personas mayores también quieren más residencias. Por ello ha reivindicado a Conselleria de Igualdad que profundice en la ampliación del Plan Convivint 2022-25. También reclaman que "en las administraciones públicas es imprescindible la atención presencial a las personas mayores, promoviendo las iniciativas y propuestas que confronten con las prácticas abusivas de las empresas que acrecientan desigualdades". Por último, los mayores piden una educación de calidad también para ellos, para seguir formándose a su edad, combatir el despoblamiento rural "para evitar que las personas mayores tengan que abandonar su hogar también para los jóvenes". La batería de medidas también deja espacio para un ocio "asequible y plural".