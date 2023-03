La prostitución tensa el pleno de las Corts

Quizás ha sido que el pleno ya acumulaba más de ocho horas, pero el punto sobre la doble modificación legal para multar el consumo de prostitución ha tensado el final de la última sesión de la legislatura, evidencia de lo delicado que es el tema, especialmente en la izquierda. La propuesta del PSPV no ha salido adelante ya que los socialistas solo han logrado el apoyo del PP, insuficiente, todo después de un debate crispado con reproches a un lado y a otro, sobre todo, entre los socios.

Porque ni Compromís ni Unides Podem se han aliado con los del puño y la rosa para poder cambiar la ley de Espectáculos y la de Carreteras por la vía exprés. Esta fórmula ha sido la justificación para que valencianistas y morados votasen en contra. Una cuestión de forma ha acabado siendo el desencadenante para que las acusaciones subieran de nivel y decibelios porque, al parecer, esta era la única diferencia que al final ha acabado haciendo naufragar el proyecto legal.

"Hoy es el día, no solo para que el consumo de prostitución no sea algo aceptable sino para que sea perseguible", ha empezado Rosa Peris, la diputada encargada de defender la propuesta de los socialistas. Sin embargo, su defensa solo ha conseguido sumar el apoyo del PP aunque no exento de críticas. "No se puede ser abolicionista de día y puteros de noche", ha acabado María Luisa Gayo, de los 'populares', antes de anunciar su voto a favor. "Si algo me repugna tanto como un putero de izquierdas es uno de derechas", ha respondido Peris.

"El partido del Tito Bernie quiere coronarse como abolicionista para tapar sus vergüenzas, pero ustedes solo son abolicionistas de boquilla", ha asegurado Verónica Marcos quien ha tomado la portavocía del PP en el siguiente turno de debate. Por su parte, Peris ha recordado las "traductoras rumanas de Emarsa" y que el cierre de Canal 9 fue "por lectura única". "Vaya papelón, señora Peris, para que Bravo salga diciendo que es la más abolicionista", ha sentenciado Marco que, no obstante, ha votado a favor para que no quede ninguna duda de la posición del PP de luchar contra la prostitución.

Las menciones al 'Tito Bernie' y a sus supuestas excursiones junto con empresarios a prostíbulos no han sido exclusivas del PP o de los partidos de la oposición. También lo ha hecho Mònica Àlvaro, de Compromís, con quien ha habido un fuerte encontronazo. "En Compromís no tenemos ningún tito Bernie, no estamos con los puteros", ha señalado. La diputada valencianista, que se ha calificado como "abolicionista", ha justificado su voto en contra a "las formas", la falta de negociación con los socios y al "ego" del PSPV de "ponerle el puño y la rosa" a la medida.

Choque Compromís-PSPV

"¿El cambio ley de extranjería es culpa de los socios? ¿Y la ley de trata? Los socialistas han hecho bien poco para abolir la prostitución", ha insistido Àlvaro quien ha pedido que el Gobierno de España en Madrid "mueva ficha". "Tienen la ley en un cajón desde hace un año y no es por los socios", ha remarcado mientras ha señalado a la posición del resto de grupos como ejemplo de esa "falta de participación". "La oportunidad se busca durante toda la legislatura, no se coge el trabajo de un foro y se le pone el sello del PSPV", ha reprochado.

Su voto en contra ha provocado el choque con la socialista. "En el fondo no quieren la abolición de la prostitución", ha replicado Peris que ha recordado que "altos cargos" de Compromís están a favor de la prostitución como un trabajo más. No lo ha dicho, pero la exvicepresidenta Mónica Oltra se había mostrado anteriormente próxima a postulados regulacionistas frente a los abolicionistas. "Con esta propuesta se quería poner una sanción económica y ustedes ni eso han sido capaces de votar", ha añadido Peris.

Tampoco ha habido acuerdo con Unides Podem. "Compartimos el fondo, pero no podemos aceptar que sea por lectura única", ha explicado Irene Gómez, parlamentaria de los morados, quien ha insistido en que para abordar este tema se ha de abordar también la ley de extranjería y la protección a las víctimas de explotación sexual. "No les entiendo, tenemos que hacer algo más que quedarnos esperando a que sean destrozadas por el sistema prostitucional, vote con nosotros para perseguir a los responsbales", le ha reprendido Peris.

Solo con apoyo del PP

"Ustedes lo que quieren es tener algo para la campaña electoral", ha replicado por su parte Fernando Llopis, de Ciudadanos, quien ha criticado la "competición de feminismo" entre PP, Compromís y PSPV "intentando confundir" entre trata y prostitución. "Ustedes han hurtado el debate entre los beneficios del modelo abolicionista y el regulacionista, ustedes se han quedado solo con el que ustedes querían escuchar", ha agregado. "Quizás usted hecha en falta a los sindicatos de los puteros, pero esos no han estado, tienen otros grupos como altavoz", ha sentenciado Peris.

Al final, la votación ha acabado con un sabor amargo para los socialistas pese a que sí que han conseguido pasar el primer corte. La cámara ha aceptado, sin ningún voto en contra, la admisión a trámite de la propuesta. No obstante, cuando se ha votado la lectura única, la vía exprés, la posibilidad de que la doble modificación legal se apruebe ya ha sido rechazada. Solo los 19 diputados del PP han apoyado la medida del PSPV, algo insuficiente con los 27 parlamentarios del puño y la rosa (46 más el diputado no adscrito, Jesús Salmerón, 47 en total) frente a los 50 en contra. Los socios finalmente han aguado la propuesta estrella de los socialistas.