El último pleno en Corts exhibe las fisuras del Botànic a dos meses del 28M

"Electoralista". El adjetivo, que viene a ser la crítica de que cualquier propuesta ha sido movida por el interés de ganar votos, ha servido para descalificar cualquier iniciativa en la que no se estuviera de acuerdo. Es lo que tiene el último pleno de la legislatura en las Corts, con las urnas mirando en el horizonte del calendario, a menos de dos meses, y que ha dejado a los socios del Botànic con un choque evidente por Azud, la prostitución, la ayuda a la cesta de la compra y hasta por el futuro de todos ellos juntos. Cuanto más se acerca el 28M, más prima la diferenciación partidista y menos el acuerdo global de la izquierda.

Una frase puede servir de ejemplo del ambiente que se respira en la última sesión de la X legislatura. "Quieren desgastar al PSPV", ha expresado el diputado y secretario de Organización de los socialistas valencianos, José Muñoz. Su queja era porla posición de Compromís y Unides Podem a favor de la comisión de investigación propuesta por el PP para averiguar las responsabilidades políticas sobre en el caso Azud sobre la "presunta financiación irregular del PSPV".

Aunque el objeto podría ampliarse a "otros partidos", según ha admitido la síndica 'popular', María José Catalá, esto no acaba de convencer a los del puño y la rosa. "Me preocupa, la sensación es que hay una alianza de intereses", ha añadido Muñoz señalando una posible pinza entre los socios de la izquierda y los partidos de la derecha. El motivo, según ha esgrimido: "Desgastar" a los socialistas de cara a las elecciones. "Apoyaremos cualquier propuesta para investigar la corrupción", ha justificado Unides Podem mientras Compromís no ha confirmado su voto final a favor.

Choque por la prostitución

Azud no ha sido el único asunto en el que los socios han divergido. Es lo que tiene un pleno maratoniano de 18 puntos, que se preveía como trampa para la izquierda y en el que los que generan más choque han ido en el primer día mientras las celebraciones de leyes irán para la segunda y definitiva jornada.

La prostitución también ha evidenciado las tensiones internas. Es un tema que ya ha astillado al gobierno autonómico en anteriores ocasiones (y lo sigue haciendo) y no ha sido diferente en su aterrizaje en las Corts, aunque, según han expresado valencianistas y morados, sus diferencias con el PSPV, proponente, es más por las formas.

Compromís y Unides Podem han anunciado su voto en contra de la lectura única, la vía exprés con la que los socialistas querían modificar las leyes de Espectáculos y Carreteras para multar el consumo de prostitución ya. Sin ellos y sin CS ni Vox la medida no sale adelante por mucho que el PP pudiera apoyarla, algo que no está del todo descartado, aunque esta lectura única no les agrade. Los socialistas podrían quedarse solos en una de sus banderas entre críticas de "electoralismo" por parte de los socios al querer llevar este cambio legal "deprisa y por la puerta de atrás".

"El resto se equivoca", ha contraargumentado Muñoz. No ha dicho la palabra pinza, pero no ha hecho falta. Si el PSPV ha sentido el alejamiento de los socios en los dos puntos parlamentarios, los socialistas lo han hecho en las perspectivas de futuro.

Mientras Compromís y Unides Podem han hablado de la siguiente legislatura con un tercer pacto botánico como objetivo, los del puño y la rosa se han desmarcado y han indicado que están convencidos de que Puig será 'president', "pero ya veremos cómo". "Confiamos en una amplia mayoría, en tener mayor libertad", ha dicho Muñoz dejando sobrevolar el intento de un gobierno en minoría o lograr la hazaña de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, difícil de extrapolar.

Condición para la ayuda a la compra

Pero aún hay más. Porque las palabras en el parlamento se dicen tanto en la tribuna como en los pasillos. Ha sido ahí donde el vicepresidente Héctor Illueca, candidato de Podem (o la confluencia que salga con EU), ha condicionado el apoyo de los morados al bono social de comercio presentado el martes por Ximo Puig, el de ayuda a la cesta de la compra, a que se incluyan dos patas más en el decreto ley: una ayuda a las hipotecas y una partida extraordinaria para el bono joven de alquiler. "Hay voluntad de diálogo", ha expresado, eso sí.