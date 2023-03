València tapona una posible confluencia entre Podem y EU para el 28M

València es la tierra de las flores, de la luz, del color y uno de los motivos por los que Podem y Esquerra Unida todavía no han sellado un pacto de confluencia para concurrir juntos a las elecciones autonómicas. No es el único, pero las negociaciones entre los morados y los izquierdistas encuentran en el pacto en el cap i casal uno de los escollos más importantes y en el que, además, aparece un invitado no esperado: Compromís.

Compromís, Podem y EU no van a ir juntos a las elecciones autonómicas. Esa puerta se cerró a mediados de enero. La mirada se situó en una reedición de Unides Podem (con posibilidad de un nuevo nombre) en la que se está trabajando desde febrero, pero tras mes y medio de conversaciones el acuerdo sigue sin cerrarse. "Se está hablando, pero con discreción", señaló el pasado jueves el que se vislumbra como el hipotético candidato de esta coalición, el vicepresidente segundo, Héctor Illueca en línea con las respuestas que el partido morado reitera día tras días respecto a esta posible confluencia. Sin embargo, en los últimos días se están exhibiendo las discrepancias. Y entre estas está el problema con las grandes ciudades. Podem reclama que el pacto autonómico se extrapole a las tres capitales de provincia y Elx, los cuatro municipios con más población de la Comunitat Valenciana. EU, por su parte, apela a la "autonomía municipal" que tiene cada colectivo y evita imponer un acuerdo desde la dirección autonómica al resto de ayuntamientos, aunque son conscientes que el resultado final ha de tener cierta armonía. He ahí donde aparece el problema de València con Compromís como tercer elemento en la ecuación. Mientras las negociaciones de los componentes de Unides Podem se encuentran con avance lento y con el calendario cada vez apretando más (el límite para presentar la coalición es el 14 de abril, en tres semanas), no ocurre lo mismo entre EU y la coalición valencianista en la capital del Turia. Podem, EU y Compromís rompen y no habrá confluencia para las elecciones Según fuentes de esta formación que en la ciudad encabeza Joan Ribó, las negociaciones con EU para incorporar a algún representante a su lista "continúan vivas" y "gozan de buena salud". Es más, dejan abierta la puerta a modificar la propuesta del número 11 de la lista que fue la que se fijó en asamblea para añadir a independientes. Los guiños de Compromís son claros hacia EU después de que Podem rechazase participar en la lista de Ribó. Una sintonía que desde EU confirman. Los morados prefieren mantener distancia en el filtreo entre Compromís y EU y las dificultades encontradas en València ciudad para sellar el pacto global. Fuentes de Podem aseguran que negocian para llegar a un acuerdo de confluencia autonómico en paralelo a los equipos de las grandes ciudades que tratan de alcanzar un consenso para cada ciudad, aunque ambos procesos, que caminan de forma lineal, no son independientes. "No tendría sentido llegar a un acuerdo autonómico con Esquerra Unida e ir en listas que compitan entre sí en las grandes ciudades" "No tendría sentido llegar a un acuerdo autonómico con Esquerra Unida e ir en listas que compitan entre sí en las grandes ciudades", señalan fuentes de Podem. Esa sería la norma general, lo que no quita que pueda haber alguna excepción, como también deslizan las mismas fuentes. Con todo, el tiempo apremia y el 14 de abril, día límite para presentar confluencias está cada vez más cerca. La amenaza de no superar la barrera del 5 % en caso de ir en solitario apremia a las dos organizaciones a sellar un acuerdo, que desde febrero está en construcción. El corazón partido de Yolanda Díaz con la izquierda valenciana Otro asunto que irrita los contactos para los comicios autonómicos y municipales es el tema de Sumar. Mientras Esquerra Unida ha dado su apoyo explícito a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz con su plataforma unitaria a la izquierda del PSOE que se presentará el domingo 2 de abril en Madrid, la negociación abierta entre la gallega y Podemos también abre fricciones en la federación valenciana, especialmente en relación a la figura de Díaz y cómo interactuará con Podem y Compromís durante la campaña, pues su actitud podrá ser un peso más que equilibre la balanza. Podem advierte a Díaz: "Es vicepresidenta del Gobierno por Unidas Podemos" Mientras Compromís se apunta a Sumar con todas las de la ley (Ribó acudirá al acto de presentación ), Podem marca distancia y espera a las conclusiones de las negociaciones abiertas y en marcha entre la dirección nacional del partido y Yolanda Díaz. Si Podem (y Podemos) dará apoyo explícito el domingo es algo que no se sabrá hasta el último momento. "Esperamos que Yolanda Díaz y Podemos lleguemos a un acuerdo político que facilite que estemos el domingo. La negociación es pública y la voluntad es llegar a un acuerdo", concretan fuentes de la formación morada valenciana. Que Héctor Illueca y los suyos acudan a la convocatoria de Sumar, depende de que Belarra y compañía lleguen a un consenso con la vicepresidenta Díaz. Si preocupa a Podem el acercamiento de Díaz a Compromís en tierras valencianas de cara a las autonómicas, fuentes de la formación advierten a la gallega que es vicepresidenta por Unidas Podemos "y lo va a ser hasta el final de la legislatura". "Sumar dijo hace meses que no iba a participar en las autonómicas y municipales, por lo que eso se nos escapa. Eso sí, sabiendo que Yolanda Díaz es vicepresidenta de Unidas Podemos".