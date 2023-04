¿Qué estudio? Las FP con más salidas

Conselleria de Educación procura ajustar la oferta de plazas de ciclos formativos a la demanda de trabajadores que tiene el mercado. Es decir, no va a ofertar miles de plazas para un sector que a penas podrá absorber cien. La Generalitat gestiona así los ciclos para no generar una bolsa de jóvenes que luego no encuentren trabajo. Así que el hecho de que una FP tenga más o menos salidas es relativo.

Sí que destacan algunas como Informática. "Es una barbaridad. Cada año sacan más y más plazas nuevas, y la gran mayoría de personas que salen encuentran trabajo. De hecho el problema que tenemos ahora es la falta de profesores, porque la mayoría están en la empresa privada donde tienen mejores sueldos", explica Gemma Martí, especialista en FP del sindicato educativo Stepv y profesora del ciclo de estética. Es más, Educación asegura que "estamos haciendo un esfuerzo cada año por seguir ampliando la oferta".

Según Martí, hay ejemplos de FP con mucha demanda pero poca salida laboral real. "Administración y gestión comercial tiene mucha matrícula, pero luego las salidas son complicadas".

Otras son FP desconocidas pero con muchísima salida. Es el caso de mecanizado. "Aquí hay mucho trabajo pero poca gente que se apunta, quizá por desconocimiento. Como hay pocos profesionales formados los sueldos que se pagan son muy buenos y muchas empresas están buscando trabajadores en este campo".

De hecho, con la nueva ley de Formación Profesional que trae "cursos de especialización" (algo así como másters en la FP), ya se están buscando varios para poder formar a más personas en mecanizado, ante la necesidad de mano de obra.

Dentro de la familia de Sanidad hay muchas plazas y mucho trabajo, pero el problema, según Martí "es conseguir entrar al ciclo porque las plazas están muy ajustadas a las salidas y hay muchísima gente que quiere hacerla". Sin embargo, dentro se encuentra la FP de anatomía patológica, a la que se apunta también poca gente pero que cuenta con muchas salidas. En este ciclo se encargan de hacer biopsias y analizar muestras de laboratorios. También tiene poca demanda y salidas el ciclo de emergencia sanitaria, donde se encargan de conducir ambulancias no medicalizadas.

La familia de Imagen personal también es una buena opción para matricularse, según Martí. Por contra, algunas ramas como construcción y obra civil u hostelería y cocina cuentan con mucho intrusismo laboral de personas no formadas que reducen las oportunidades de trabajo.

Educación es consciente de que hay titulaciones "muy atractivas para el alumnado", pero se niega a ampliar las plazas si no están seguros de que el mercado sea capaz de absorberlas. Estos ciclos atractivos pero con poca implantación son la familia de Actividades Físicas y Deportivas, como el grado medio de Guía en el Medio natural y de Tiempo Libre o el grado superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva, y algunos ciclos de la familia de Sanidad.

Educación destaca que la Comunitat Valenciana es la segunda comunidad que más ha reducido el número de personas sin formación, lo cual ha venido determinado por el incremento de la oferta de FP, sobre todo de grado básico y grado medio.