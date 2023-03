La Semana Santa 2023 está a punto de empezar. La festividad comienza cada año con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Resurrección.

En la Comunitat Valenciana, la Semana Santa sólo es festiva durante sus últimos días: concretamente el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Al día siguiente, el Lunes de Pascua, también es una jornada lúdica en suelo valenciano, mientras que en muchas partes de España no se contempla esta celebración. A cambio, disfrutan de la Semana Santa completa: de domingo a domingo.

Jueves Santo 2023 en la C. Valenciana: ¿festivo o no?

En la Comunitat Valenciana, la duda principal afecta al Jueves Santo, que este año cae en 6 de abril. La gran pregunta que lleva a mirar el calendario laboral 2023 y el calendario escolar 2022-2023 es si este año es fiesta porque recae en él uno de los festivos nacionales de 2023.

Pues a este respecto hay buenas y malas noticias dependiendo de cuál sea tu condición: empleado/a o estudiante. Y es que los alumnos de la Comunitat Valenciana tendrán libre el Jueves Santo porque así lo contempla el calendario escolar del curso 2022-2023. Ese es, de hecho, el primer día de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, que se extenderán desde el 6 de abril, Jueves Santo, hasta el 17 de abril, San Vicente.

Sin embargo, el calendario laboral 2023 no es tan bondadoso como el escolar y no recoge el Jueves Santo como una jornada de fiesta. El único festivo nacional que se contempla en este período es el Viernes Santo, 7 de abril, pero no la jornada anterior, la del Jueves Santo, en la que sí hay que ir a trabajar.

No obstante, hay que señalar que muchas empresas optar por aplicar horarios más permisivos este día y no es raro encontrar firmas en las que únicamente se trabaja media jornada o en horario intensivo dado que es un momento en el que se inician muchos viajes de Semana Santa, una época muy habitual para salir al campo o visitar a la familia.

Así las cosas, el Jueves Santo es festivo en la Comunitat Valenciana para todos los estudiantes, pero no para los trabajadores, puesto que este año 2023 no es un festivo nacional y, por lo tanto, hay que ir a trabajar.