María Such: "Siempre hay un sesgo de pobreza en estas prácticas"

"Bastante lamentable que una persona tan mediática promueva así la explotación reproductiva de la mujer". Con estas palabras, la directora general del Instituto Valenciano de la Mujer, María Such, criticaba la decisión tomada por Ana Obregón de ser madre en Estados Unidos a través de este método que es ilegal en España. La ley de reproducción mantiene que los acuerdos para gestar el bebé de otra persona son en España "nulos de pleno derecho" pero además desde la reforma de la ley del aborto de este año, la gestación subrogada está considerada como otra forma más "de violencia reproductiva contra las mujeres" como así se recoge en el capítulo III.

Para Such, que se pronunció ayer al respecto en Twitter, no todo vale a la hora de ser madre. "Aquellas personas pudientes y con estatus, con capacidad económica pueden conseguir sus deseos de maternidad pero no compran la voluntad, compran la necesidad de otra persona" porque según Such en estos procesos "siempre hay un sesgo de pobreza". "Las mujeres con poder adquisitivo no ceden ante este tipo de ofertas, siempre hay un sesgo de pobreza y de necesidad en estas prácticas igual que en la prostitución", asegura la alto cargo que tampoco ve viable que se abra el debate para permitir la gestación subrogada de forma altruista como se ha aprobado en Portugal.

#anaobregon explota reproductivamente a otra mujer alquilando su vientre y paga para quedarse con la niña, no sabemos si a sus 68 años pretende que le llame mamá o abuela. No más cautiverios sexuales y reproductivos de mujeres. No se compra la voluntad, se compra la necesidad. pic.twitter.com/N44kqhPw70 — Maria Such Palomares /❤ (@SuchMaria) 29 de marzo de 2023

"Es un debate que se tuvo en su momento y al final se va en contra de derechos fundamentales, de lo que se puede o no comprar. Es tráfico de personas. No puede ser una forma más de relación ni aunque el interés de la mujer sea altruista porque siempre va a haber una compensación económica por detrás", añade.

"Ser consecuentes con la ley"

En este sentido, la responsable del instituto de la Mujer pide ser "consecuente" ya que aunque en España la práctica es ilegal y consta como "violencia reproductiva" para las mujeres se permite registrar a los niños nacidos en el extranjero por esta técnica alegando protección del menor gracias a un instrucción de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado. "Si esa práctica no está permitida y la consideramos violencia contra la mujer no podemos asimilar que se haga en otros países y demos un certificado. tenemos que ser consecuentes con nuestras leyes para que no se explote a la mujeres ni aquí ni fuera. Porque no queremos que se haga aquí pero toleramos o blanqueamos que se haga fuera", ha añadido.