Mínguez insiste en que la huelga de médicos "no tiene justificación"

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha insistido este jueves en que la huelga convocada por CESM y Simap "no tiene gran justificación" porque "la mayoría" de sus reivindicaciones ya se han aprobado en mesa sectorial. No obstante, han señalado que tienen el derecho a una reunión con el comité de huelga --que se ha convocado para el próximo martes--, pero ha advertido: "Todos los acuerdos deben pasar después por la Mesa Sectorial".

Mínguez, tras visitar las obras de ampliación del Clínico, se ha referido así a la amenaza de CESM de acudir a los tribunales si Sanidad no convocaba al comité de huelga para negociar, y que finalmente se celebrará el martes, un día después del paro convocado por el sindicato médico y Simap.

Al respecto, ha justificado la convocatoria de reunión un día posterior a la huelga en que Sanidad está negociando con "el resto de sindicatos y diversos frentes" y el pacto con el personal laboral de Alzira, alcanzado este lunes, era "prioritario". Por tanto, hay que hacer "una jerarquía" y "una vez cubierto este frente sigue el siguiente como previamente se llegó a los acuerdos sobre la jornada de 35 horas y de mejoras en Atención Primaria con todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial salvo CESM".

Mínguez se ha mostrado "optimista" porque estos dos acuerdos "abarcan prácticamente la mayoría de la reivindicaciones" del sindicato médico. Por ello, considera que el paro "no tiene gran justificación" y vaticina que el porcentaje de compañeros que lo van a seguir "debería de ser menor o ninguna".

Pasar después por mesa sectorial

Con todo, ha apuntado, de acuerdo a la legislación vigente, mantendrán el martes una reunión, pero ha insistido que "el acuerdo o no tiene que ir a la Mesa Sectorial: Esto es una secuencia, se negocia con un comité de huelga específico, y luego esos acuerdos, o no, tienen que pasar siempre a la Mesa Sectorial, en la que hay seis sindicatos". Por lo tanto, ha subrayado, "el diálogo que se establezca el martes, haya o no acuerdo pasará a Mesa Sectorial".

Sobre el contenido de la negociación del martes, se hablará sobre "las pocas" reivindicaciones de CESM que aún no figuran en los acuerdos alcanzados con el resto de sindicatos --CCOO, Satse, UGT, CSIF, Intersindical--, pero ha explicado que "muchas de las repercusiones" de la negociación son "económicas y económicamente y laboralmente no se puede poner una fecha fija".

Así, ha puesto el ejemplo de las 35 horas que para implantarse requiere contratar más personal, lo que debe hacerse de forma secuencial porque es imposible de un día para otro o los cambios en las turnos horarios". "Hay que acomodar esos presupuestos a la reivindicaciones justas de los trabajadores y se tiene que hacer progresivamente", ha subrayado.

"Acuerdos trascendentes"

Con todo, ha insistido en que los seis sindicatos deben "entender" que la actitud de la conselleria "siempre ha sido dialogante" y que "objetivamente se han llegado a acuerdo trascendentes no solo para los derechos laborales de los trabajadores, sino para la ciudadanía y que esto no tiene vuelta atrás y seguiremos negociando".

Por otra parte, ha confiado en que el acuerdo alcanzado en Alzira "por supuesto" sirva para calmar los ánimos en los departamentos de Torrevieja, Dénia, Manises en el proceso de reversión a la gestión directa.

Mínguez ha recalcado que "la voluntad negociadora se ha concretado en un pacto" en Alzira y que muchas de las reivindicaciones de estas áreas de salud son "similares", pero "los convenios son diferentes", por lo que "ese pacto tendrá las modificaciones inherentes a las características de cada convenio". Así, ha destacado que el acuerdo con Alzira era "prioritario" porque "sinceramente yo ya no entendía que no llegáramos a un convenio de un acuerdo" y ha destacado que es "un buen acuerdo".