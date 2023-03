Ana Obregón ha aparecido la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en boca de la portavoz y vicepresidenta, Aitana Mas. Lo ha hecho, claro, por la noticia de que la actriz ha sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos, una acción que la dirigente del Ejecutivo valenciano ha criticado: "En España no se permite comprar niños, no creemos en un sistema de explotación de mujeres pobres". No obstante, ha abierto la puerta a debatir la "donación inter vivos".

"Podría llegar a estudiarse, por qué no, es un debate sobre el que no tengo una opinión cerrada", ha explicado Mas sobre la posibilidad de la gestación subrogada sin ánimo de lucro, esto es, que no se pague por el embarazo como ocurre en el caso de Obregón, sino que se realice de manera altruista, algo con lo que su predecesora en el cargo, Mónica Oltra, estaba de acuerdo y que el PP se ha abierto también a plantear. Sin embargo, Mas no ha llegado a mostrarse rotunda sobre esta posibilidad como sí lo ha hecho para expresar su opinión contraria al caso de Obregón en el que ha recurrido a un vientre de alquiler. Para la vicepresidenta, esto supone una "acción contra lo planteado por los estamentos internacionales que velan por los derechos de la infancia" y está en contra de las leyes estatales que establecen la "gestación subrogada como violencia". "Es un sistema de explotación de mujeres pobres", ha dicho. En este sentido, y como alternativa, la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas e Igualdad ha remarcado la importancia de la adopción. "Quienes quieren tener familia tienen otras opciones, como la adopción, tenemos 4.000 niños y adolescentes que quieren disponer de un hogar y una familia en la Comunitat Valenciana, apelo a que se tenga en cuenta el proceso de adopción", ha señalado. Sobre este, Mas ha admitido que le gustaría que se facilitaran los trámites, "siempre es una prioridad", ha dicho; pero ha remarcado que las tramitaciones en los temas de adopción "son sensibles" al tratarse de situaciones de menores que, previamente, pasan por un proceso de acogimiento, que en muchos casos los procesos sobre sus familias no están resueltos y que no pueden llevarse a cabo hasta que estos no están resueltos