Conselleria de Educación formará a los orientadores escolares para que puedan atender los casos de Trastorno de Aprendizaje No Verbal (TANV). Así lo aseguró la directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés, tras una reunión con una plataforma de familiares de personas que padecen este trastorno en la Comunitat Valenciana.

La asociación TANV trasladó un documento elaborado por el neuropsicólogo David González Muñoz, en el que se explica la forma de abordar los procesos educativos de los estudiantes con este trastorno en las etapas de Primaria y Secundaria. En esta línea, la Generalitat se comprometió a trasladarlo íntegro a los centros escolares de la Comunitat Valenciana para que puedan formarse en el tema.

El Trastorno de Aprendizaje no Verbal es un trastorno del neurodesarrollo y del que se habla coloquialmente como "lo contrario a la dislexia". Los menores son capaces de estudiar en aulas ordinarias, pero es importante la detección temprana para trabajarlo y que mejore. Ese ha sido el principal objetivo de la reunión.

"Afecta a tres aspectos, la visión espacial, la parte psicomotora y la social. Por ejemplo, no interpretan ningún signo de lenguaje no verbal en una situación social, y eso genera muchísimos problemas sobre todo en la adolescencia", explica Amparo Gil, portavoz de la asociación TANV en la Comunitat Valenciana.

Otro problema es su orientación espacial que es bastante mala. "Su letra suele ser fatal, y tienen muchos problemas para colocar los números en el papel por este tema del espacio, con lo que las libretas suelen ser un caos si nadie les enseña ni les ayuda", cuenta Gil. Les pasa lo mismo en asignaturas como Educación Física (donde hay que medir distancias para hacer ejercicio) o música (si hay que manipular instrumentos con las manos). "Esto es súper problemático y pueden llevar al bullying como se da en muchos casos", añade la portavoz.

Dificultad para detectarlo

Estos síntomas (mala letra o torpeza en los ejercicios físicos) hacen muy complicado de detectar este trastorno. Más aún si los profesionales de educación no lo conocen. "Es fundamental dar formación a los docentes sobre esto, porque si no pueden pensar que el menor es un mal estudiante y no tiene nada que ver, es que tiene este trastorno del neurodesarrollo", remarca Gil.

En el cole, este trastorno puede ser un gran problema para los alumnos. "Los mapas y los gráficos casi que no los saben interpretar, también les cuestan cosas como atarse los cordones o aprender a montar en bicicleta por el tema espacial. Pero si se diagnostica pronto y se trabaja ellos pueden mejorar mucho", remarca.

Todo esto no significa que necesiten de educación especial. La inteligencia es la misma que la de cualquier niño. Es más, son mucho mejor que la media en lenguaje y memoria, aunque esto produce que el trastorno sea frecuentemente confundido con déficit de atención (TDAH) e incluso autismo.

"Todavía está muy poco diagnosticado y el objetivo es ese, que se conozca para poder tratar bien a estas personas. Como es un trastorno del neurodesarrollo no se cura, pero si se pilla pronto pueden mejorar muchísimo. Es fundamental que los profesionales de la comunicación lo conozcan", cuenta Gil.

En la reunión, además de Raquel Andrés, han estado presentes la subdirectora de Inclusión Educativa, Francisca Ripoll y la asesora en el Centro de Formación del Profesorado, Innovación y Recursos (Cefire) Concha Barceló. Por parte de la asociación ha asistido su representante Amparo Gil.