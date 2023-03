Otro error en la citación obliga a retrasar la reunión para aclarar las periciales sobre las ayudas a Francesc Puig y los Adell Bover

Un error en la citación ha obligado a retrasar la reunión para aclarar las periciales sobre las ayudas a los empresarios audiovisuales Francesc Puig y los hermanos Adell Bover, prevista para esta mañana, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos. El titular del Juzgado de Instrucción 4 de València decidió convocar la semana pasada a los representantes de la Intervención de la Generalitat Valenciana y de Catalunya, además de los abogados de las defensas, la acusación y la Fiscalía Anticorrupción para aclarar y definir la pericial sobre las ayudas recibidas por las mercantiles de los empresarios audiovisuales Francesc Puig -hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig- y los Adell Bover.

El problema es que al acudir todas las partes al Juzgado de Instrucción 4 esta mañana han detectado que los representantes de la Intervención de Cataluña y la Comunitat Valenciana no habían sido convocados. Sin ellos el encuentro no tenía ninguna razón de ser. El magistrado del Juzgado de Instrucción 4 decidió convocar esta reunión al considerar «evidente que la instrucción se está alargando» y existe cierta confusión sobre la información -que ya consta en la causa, según las defensas-, para que las intervenciones de ambas generalitats realicen sus periciales. Incluso se produjo una confusión con la Intervención catalana que entendió que no debía realizar el informe, tras una conversación con el juzgado.

Para resolver este embrollo las defensas solicitaron el encuentro con representantes de las dos intervenciones, la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado para concretar «qué documentación obra en las actuaciones» aportada por todas las partes. Y «si debe ser objeto de la pericia de la Intervención de la Generalitat Valenciana la subvención concedida por el Partido Popular en 2015 por importe de 6.323,88 euros a la empresa Comunicacions dels Ports SA, en la modalidad de radio».

Las defensas también reclamaron esta puesta en común con los interventores ante «el excesivo tiempo transcurrido desde que se acordaron practicar las periciales por parte de las intervenciones (en abril de 2002), el estado actual y las muestras, más que evidentes, de que ambas instituciones no tienen claro ni el alcance del trabajo ni la documentación aportada a la causa».

Tras constatar que los representantes de las dos intervenciones no iban a acudir porque no habían sido citados, se ha decidido acordar una nueva reunión para el 21 de abril, según confirman fuentes conocedoras de la decisión.