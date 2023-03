La visita de Alberto Núñez Feijóo a Alicante no ha pasado desapercibida para el Consell. Es habitual que los partidos aprovechen el paso de un dirigente estatal para criticarle por alguna acción u omisión respecto a la Comunitat Valenciana, pero en el caso del dirigente 'popular', han sido unas palabras del líder de la oposición las que han acabado molestando en las altas esferas del Ejecutivo autonómico.

El enfado ha sido a raíz de unas declaraciones de Feijóo sobre la exposición de los guerreros de Xi'an que actualmente se exhiben en el MARQ de Alicante. En estas, ha acusado no solo al Gobierno de España de despreciar la cultura china porque no acudiera el ministro del ramo, Miquel Iceta, sino porque no lo hicieran "ni siquiera las autoridades autonómicas de la Generalitat" pese a que había ido hasta el ministro de Cultura chino, Hu Heping.

Sin embargo, el dicho de que más vale una imagen que mil palabras y en este caso, la fotografía de la inauguración en las escaleras del museo alicantino, con la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, en el centro acaban invalidando las declaraciones de Feijóo y ante las que el Gobierno valenciano muestra su malestar.

Además del ministro de Cultura chino y de la vicepresidenta autonómica, a la inauguración de la exposición de las piezas procedentes de China también acudieron el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP valenciano, Carlos Mazón, el alcalde anfitrión, Luis Barcala, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Araceli Poblador.