“Si todo sigue así y no hay reproducciones, el fuego se dará por controlado a las siete de la tarde”. Así se manifestaba este mediodía Gabriela Bravo, consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana. Las fuertes rachas de viento que se esperan para el fin de semana, con 100 km/hora como señalaba Bravo, obligará sin embargo “a mantener la alerta”. En todo caso, una vez estabilizado el incendio sobre las once de la mañana se ha decretado ya la vuelta de todos los vecinos de Montán, Montanejos y Fuente de la Reina.

Tras muchos días complicados luchando contra el fuego, por fin hemos podido dar la noticia de que el #IFVillanuevaViver está estabilizado y de que los vecinos pueden volver a sus casas. Gracias a los profesionales que se han jugado la vida para protegernos pic.twitter.com/7E5vyhPzNo — Gabriela Bravo (@gabrielabravo_s) 31 de marzo de 2023

Bravo comentaba que se mantendrán los medios terrestres, con 120 personas y con los medios aéreos en menor medida. Las tareas de vigilancia permanecerán a lo largo de todo el fin de semana por las desfavobrales previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología “para evitar la reactivación”. En ese punto, la consellera pedía que se evite el desplazamiento de los no residentes por la zona, para lo que habrá estrictos controles de las fuerzas de seguridad desplegadas por el terreno. "La situación será crítica aún", insistía, por la adversa meteorología.

🔴 BALANCE 14.30 H #IFVillanuevaViver



➡️El director del PMA da el incendio por ESTABILIZADO a las 10.40H.

➡️Se han mantenido los vuelos de vigilancia para detectar puntos calientes y el perímetro está consolidado.

➡️No se detecta actividad ni reigniciones destacables en ninguna… pic.twitter.com/eQIMHpJzqy — Emergències 112CV (@GVA112) 31 de marzo de 2023

De la investigación abierta por el Seprona, centrada en los cuatro operarios que estaban realizando trabajos de limpieza con una máquina desbrozadora en Villanueva de Viver, Bravo incidía en que hay que dejar trabajar a la Guardia Civil. En todo caso sería después el Juzgado el que debería actuar para decretar una posible responsabilidad penal. Bravo insistía en que la prevención ya no es suficiente pues el monte gana cada año más de 3.300 hectáreas por el abandono de los cultivos. “Hay que incorporar también otros elementos como el de la despoblación”, señalaba. “El problema no es solo la limpieza del monte”, manifestaba. Los bosques están llenos de combustible, si no no hablaríamos de bosques sino de campos de fútbol o de una pista de baloncesto", explicaba. “Hace falta una política global, no solo la prevención”, apuntaba. La consellera aprovechaba para recrodar que muchos terrenos están en manos privadas pero acaban incorporándose a la superficie forestal por abandono. De ahí la necesidad de un plan que contemple todas las medidas.

"Todo no se puede limpiar", señalaba la consellera Bravo recordando los complicados barrancos de la zona

Bravo iba un poco más allá y remarcaba la dificultad que entrañan muchos puntos del territorio, como ha sido el caso del incendio originado en Villanueva de Viver, donde los efectivos de emergencias han librado una auténtica batalla contra la orografía. "Todo no se puede limpiar, ustedes que han estado aquí -refiriéndose a los periodistas- saben donde se inició el foco del incendio los primeros dias y durante las 72 primeras horas estaba fuera de capacidad de extinción", comentaba. "Esos barrancos no se pueden limpiar, es todo muy complejo y es necesaria una reflexión con politicas que integren medidas para los problemas que tenemos que son la despoblación, el cambio climático o el factor de propagación", insistía. Argumentaba que la falta de lluvia, con un suelo muy seco y los vientos de hasta 50 km/h junto a la disponilidad de un combustible que no ha recibido agua "pues conforma un resultado que es absolutamente peligroso.