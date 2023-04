El ex director del Observatorio Valenciano contra la LGTBIFobia, Toño Abad, acaba de denunciar a través de sus redes sociales que él y su pareja han sido víctimas de una agresión homófoba en un restaurante de Madrid.

Según su relato, Abad y su pareja fueron agredidos por dos clientas del restaurante en el que habían reservado mesa para comer junto al Museo del Prado. El ex director del Observatorio Valenciano contra la LGTBIFobia asegura que desde el primer momento se dio cuenta de que las dos supuestas agresoras tenían algo en su contra puesto que al verlos entrar. "Supongo que ha sentido asco al vernos entrar".

Tenía que ocurrir y ocurrió. Nos acaban de agredir a mi y a mi pareja en un restaurante de #Madrid. Sin que haya hecho nada ni el responsable del local, ni el personal ni mucho menos los testigos. Todo ha ocurrido en el restaurante Orbayo, de Claudio Cohello, cerca del Retiro (1) pic.twitter.com/xEw8PODqjs — Toño Abad 🏳️‍🌈 (@antonioabadg) 1 de abril de 2023

La agresión se produjo cuando en un momento concreto, una de las clientas se levanta de su silla y golpea una bolsa con libros que la pareja había dejado en el suelo. Es entonces cuando, según Abad, una de ellas les increpa a recoger "su mierda" y, a continuación, espeta un "maricones de mierda". La conversación continúa con más insultos, según Abad, dirigidos tanto a él como a su pareja con calificativos y expresiones como "vete a tu país", "seguro que en la bolsa tienes drogas", "maricones" o "basura".

Es en ese momento cuando el ex director decidió llamar a la policía para que levantara acta de lo ocurrido y cuando, de nuevo según su propio relato, una de las dos clientas cogió un cuchillo y los amenazó con 'rajarlos'. "Hemos decidido llamar a la Policía y cuando nos han visto llamar, ha cogido un cuchillo y nos ha amenazado con él, la más violenta de las dos, y acercándonoslo nos ha dicho 'os rajo'. También nos ha amenazado con que su hermano que estaba fuera nos daría una paliza".

"Ha sido todo muy desagradable. Ahora vamos a cursar denuncia con la Policía Nacional, por insultos y amenazas agravadas por el odio y la discriminación. Nos han jodido la comida y el día e intentan que tengamos miedo, valentonadas por los discursos de la extrema derecha", lamenta Abad.

En su relato, Toño Abad insiste en que a pesar de la gravedad de lo ocurrido y de que la agresión se produjo en el interior del local, nadie les prestó ayuda ni les ayudó. "Nadie ha hecho nada, ni el responsable del local, ni el personal ni mucho menos los testigos... Es lamentable". " El camarero, que ha sido testigo de todo, no ha sido capaz ni siquiera de llamarlas la atención. Ya no digo echarlas a la calle...Las mesas de al lado no han hecho ni dicho nada. Ya sé que no hay obligación, pero es muy duro tener que sentir además de la violencia y la injusticia, la indiferencia de los que te rodean".