Más ganas de resistencia que desgaste tras 8 años

La primera consigna para ganar unas elecciones no es salir a disputarlas sino creerse que se van a ganar. Cuando esto último no se da, se transmite agonía. Es algo casi inevitable cuando se llevan años en el poder. Le sucedió a Felipe González en 1996 (logró aún así un mejor resultado que el que le pronosticaban las encuestas) o al PP valenciano en 2015 tras veinte años en el Palau de la Generalitat y una etapa final convulsa por una mancha extensa de casos de corrupción.

El bautizado en 2015 como Consell del Botànic (en ese jardín de València firmaron su acuerdo las fuerzas parlamentarias de izquierda; PSPV, Compromís y Podemos) llega a las elecciones autonómicas de este 28 de mayo después de ocho años de gobierno. Llega con huellas de erosión: el pleno final en las Corts ha sido un resumen de unos desencuentros entre los socios que se han ido agudizando y que tuvieron su cénit con la dimisión de la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, en junio de 2022. Pero llega también con notables ganas de resistencia: el aluvión de anuncios de proyectos de las últimas semanas, la respuesta económica al alza de los precios mediante diferentes ayudas llevando la delantera en el terreno autonómico, los compromisos esta semana de dos grandes del motor como Volkswagen y Ford de vincularse con la Comunitat Valenciana y la presencia continúa a pie del terreno en la última catástrofe (el incendio en Castellón) son muestra de que este Consell va a luchar hasta el último voto para continuar. No llega a la cita del 28M agónico y con las rodillas dobladas.

Y llega vivo tras una legislatura especialmente singular y difícil, dominada por una sucesión de emergencias. Empezó en 2019 con una DANA de graves consecuencias en la Vega Baja y el interior sur de València, continuó en 2020 con el episodio histórico de la pandemia de la covid y ha acabado con una guerra en Ucrania que está produciendo importantes destrozos económicos en Europa.

El primer factor posiblemente por el que la izquierda llega con indicadores vitales sanos a los comicios es la decisión del president desde 2015, Ximo Puig, de intentar continuar. Ello ha evitado, en un momento especialmente sensible, la sensación de Ejecutivo en retirada o de dos gobiernos que se suele dar en los procesos sucesorios en el poder.

Al hablar del Botànic hay que tener en cuenta además un elemento de ‘ensayo’, porque la experiencia de Gobierno de coalición de izquierdas era desconocida en la C. Valenciana y en los territorios vecinos (Cataluña) donde se había explorado resultó un fracaso. El proyecto generaba muchas dudas en 2015, pero ha demostrado capacidad de resistencia. No hay encuesta hoy que pronostique que no pueda ganar después de ocho años (tampoco que no pueda perder). Si es así es porque ha mantenido una percepción social de cambio.

La principal diferencia con 2019 es que delante tiene ahora a un PP recompuesto. Hace cuatro años se presentaba acorralado por un centro en expansión (Ciudadanos se quedó a un escaño del sorpasso) y la novedad de una extrema derecha que concentraba atención social y mediática. Hoy el PP Valenciano se ha resituado. Posiblemente por factores que vienen más de fuera que del interior, pero llega con una imagen de mayor fuerza. El desmoronamiento de Cs a partir de los errores de Albert Rivera en 2019 y sobre todo el impulso de las victorias arrolladoras de Juanma Moreno en Andalucía e Isabel Díaz Ayuso en Madrid han permitido a la derecha reconstituirse frente a la ultraderecha. Esa relación sin definir con Vox aparece como la principal debilidad ahora para un candidato valenciano nuevo, Carlos Mazón, que a partir de las experiencias andaluza y madrileña aspira a una mayoría suficiente, que no absoluta, para sostenerse sin Vox. Cuenta con otro elemento externo favorable: el apoyo decidido de la dirección de Génova (se observa en la sucesión de actos), que sueña con una victoria en la C. Valenciana como preámbulo para hacerse con la Moncloa. Y cuenta con que la corrupción se va diluyendo como problema en el imaginario colectivo. Eso dice el último barómetro de la Generalitat.

Sin embargo, frente a un PP recompuesto, la izquierda posee un componente interno de esperanza: el impulso municipal. Todas las grandes ciudades, salvo Alicante, tienen gobiernos de izquierda. Este poder es especialmente sensible en la provincia de Valencia, con un amplio espectro de alcaldías socialistas, a excepción de la capital, de Joan Ribó (de Compromís). Afrontan también este 28M sin grandes crisis locales, mientras que el PP se ha encontrado problemas en unas cuantas ciudades importantes, como Alzira o Sueca, y la composición de listas ha costado más de lo que la dirección esperaba.

Puig firmará mañana el decreto de convocatoria de elecciones. Quien esté en julio en el Palau es una incógnita hoy. Eso dice algo tras ocho años en el poder, una legislatura de emergencia y haber atravesado las aguas procelosas de la salida del poder de Oltra, la contraparte de Puig en la gestación del Botànic.