Centenares de trabajadores de la sanidad valenciana que se equivocaron al inscribirse en el macroproceso para optar a una de las 9.200 plazas fijas que se ofertan solo haciendo valer sus méritos (sin un examen de por medio gracias a la ley 20/2021) podrían tener una segunda oportunidad. Así lo están debatiendo ahora entre la Conselleria de Sanidad y los sindicatos de la mesa sectorial después de que el problema se haya trasladado por parte de algunas organizaciones: hay aspirantes que han perdido la oportunidad de su vida tras equivocarse a la hora de elegir la categoría en la que se registraron, por ejemplo, y no darse cuenta a tiempo para volver a empezar la inscripción.

Son varios los sindicatos que ya habían advertido sobre esta realidad: muchos trabajadores les estaban pidiendo consejo después de darse cuenta en la segunda parte del proceso de consolidación de plazas (la de presentación de méritos) que en enero se habían registrado en una categoría que no tocaba y no podían reiniciar la inscripción. En un primer momento, los responsables de la administración rechazaron de plano que se pudiera hacer nada ya que los errores "no eran imputables" ni a un mal funcionamiento de la plataforma telemática -de hecho se llegó a ampliar los plazos por algún pequeño problema- ni por cómo estaba diseñada.

No hay cifras de cuántos afectados hay pero la mayoría se equivocaron al registrar su categoría: funcionarial por estatutaria

Este primer posicionamiento, sin embargo, parece estar cambiando. Así, según han trasladado a este diario fuentes sindicales, en una mesa técnica celebrada este pasado miércoles, la administración se abría a considerar que hubiera un plazo de subsanación de errores para todo ese colectivo que se equivocó a la hora de registrar su categoría. Es lo que le pasó a Clara, una auxiliar administrativo con 25 años de servicio para la conselleria como interina que se registró pero en la categoría de auxiliar administrativo funcionarial y no estatutario. Es el mismo error que han cometido muchos, ya que tal como se ha reconocido, la distinción "no estaba del todo clara".

Si se hubiera dado cuenta durante el plazo de inscripción, podría haber repetido el proceso, pero ella, como tantos otros, se dieron cuenta tarde, cuando ya había empezado la segunda fase para aportar méritos.

Solo si hay unanimidad sindical

No hay cifras de cuántas personas podrían estar en esta situación pero la Conselleria de Sanidad ya ha puesto sobre la mesa que necesitaría la unanimidad de los sindicatos para dar el paso ya que esto supondría "cambiar las reglas del juego" de un proceso en el que se han inscrito más de 44.000 personas (hay 60.000 inscripciones en todas las categorías) y podría suponer que todo el macroproceso terminara en los tribunales.

El único sindicato que se ha pronunciado abiertamente sobre el problema ha sido UGT. Desde la unión de trabajadores han pedido oficialmente un plazo de subsanación de errores ya que entienden que sí hay parte de "culpa" de la administración: en la plataforma telemática donde se tenía que hacer el registro, las categorías ofertadas para inscribirse "no estaban diferenciadas claramente entre estatutarias y funcionarias" y muchas personas se equivocaron sin darse cuenta. "Esta situación generó errores ya que muchas personas se inscribieron en la categoría equivocada y ahora no tienen opción de aportar méritos acordes a la categoría que ocupan en la segunda fase del proceso", añaden desde el sindicato.

"El resultado es que existen aspirantes que han acabado con una asignación de puntos que no les corresponde ya que no pueden modificar la inscripción, por lo que tendrán menos opciones" para ocupar una plaza, explican desde UGT.