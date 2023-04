La Trobada d'Escoles en Valencià li va traure ahir el màxim partit a la conversió en zona de vianants de la Plaça de la Reina de València. La festa que uneix a les famílies, els centre educatius i les entitats en defensa del valencià va congregar ahir a prop de 15.000 xiquets i adults en el fòrum del cap i casal sota el lema de «recuperem el verd per a la ciutat» i amb el record a la figura de la mestra i escriptora Carme Miquel, la filla de la qual Roser va participar en la trobada.

També es va poder veure al llarg del matí pel recinte de la Trobada a representants del món polític, cultural i educatiu valencià com el president de Les Corts, Enric Morera; el secretari d'Educació, Ximo López; el diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví; les regidors de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez i Lucía Beamud; la diputada provincial Dolors Gimeno; el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano o el exconseller Vicent Soler, entre d'altres.

La festa

Aquesta 36 edició de la Trobada a València va donar principi amb una cercavila des de la Plaça de l'Ajuntament a la de la Reina, on s'havien situat les parades que havien muntat el mig centenar de centres educatius que van participar en la trobada. Allí, les famílies -sobretot, els més xicotets de la casa- van poder gaudir de tallers de treballs manuals, escriptura o agricultura i d'aperitius en forma de roses, cacauets o suc de taronja.

No van faltar tampoc els aparadors de les editorials valencianes i de les institucions, els contacontes, les batucades o l'actuació de la Jove Muixeranga de València o el concert de Factoria de Sons. Va haver-hi moments en els quals en la Plaça de la Reina semblava succeir tot alhora i a tot arreu amb les actuacions, la bullícia dels centenars de persones congregades per la Trobada, els curiosos que s'unien a la multitud, els feligresos que eixien amb les palmes i branques d'olivera de la catedral i les campanes del Micalet i Santa Catalina celebrant el Diumenge de Rams. L'ambient no podia ser més festiu.

La reivindicació

Però, abans de res, les Trobades són un acte reivindicatiu que entre març i juny arriba a 25 municipis i comarques valencianes. «Això és una reivindicació de l'ensenyament en valencià, però encara estem lluny d'una convivència real amb el castellà -assenyalava en declaracions a Levante-EMV la presidenta de la Coordinadora d'Alumnat, Professorat, Parells i Mars per l'Ensenyament Públic, Laura Font-. Molta gent pensa que aquesta convivència és igualitària i no ho és».

Una vegada conquistada València, la festa de les Trobades continuarà cridant a l'acció en favor del valencià i el medi ambient, i en record de la mestra, escriptora i ecofeminista Carme Miquel per altres municipis valencians. Una vegada superades les vacances de Setmana Santa i Pasqua, les següents parades seran la Pobla de Vallbona (21 d'abril), Finestrat i Ròtova (22), Albalat de la Ribera, Novelda i la Vall d'Uixò (23), Xixona (28) i Sant Joan d'Alacant (30). Al maig les Trobades seran a Alcoi, l'Eliana i Xirivella (6) i Benifairó de les Valls (7). Conclouran a Viver l'11 de juny.