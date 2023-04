No ha sido por el conocimiento de la condena por violencia machista contra su exmujer en 2002 sino porque la maquinaria electoral ya se ha puesto en marcha activando todas las incompatibilidades, tanto legales como de tiempo. El candidato de Vox a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, ha renunciado a sus cargos en el Consell de Transparencia y la Junta Electoral así como ha puesto a disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Macedonia su cargo de cónsul honorario, aunque cada uno por un motivo.

En este sentido, el candidato de la ultraderecha ha explicado que la marcha de la Junta Electoral se hace por imperativo legal, ya que los miembros de este organismo de supervisión de los comicios no pueden ser elegibles para cargos de representación pública como sería ocupar un escaño en las Corts. A esta institución llegó propuesto por el PP que ahora deberá elegir un nuevo representante.

También llegó propuesto por los 'populares' al Consell de Transparencia en 2016. De este ente no se va por incompatibilidades legales sino temporales. Flores ha justificado que renuncia a su puesto en esta institución porque no puede compatibilizar, a nivel de tiempo, su cargo como consejero, donde hay otros cuatro miembros, y las labores que conllevan ser candidato a la Generalitat, designación que se oficializará en los próximos 15 días cuando se publiquen las listas en el DOGV.

La presencia de Flores Juberías en el Consell de Transparencia lleva levantando ampollas desde que en diciembre este periódico publicara que el candidato de la ultraderecha había sido condenado por violencia machista en 2002 por la Audiencia Provincial de Valencia por un "delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones" contra su expareja y madre de sus hijos a la que, según la resolución judicial, provocó un "quebranto psicológico".

Sin embargo, pese a que hubo algún intento de renovar el Consell de Transparencia (que, además, por su cambio de ley pasa de cinco a tres miembros) para sacar de este a Flores Juberías, la falta de acuerdo en el resto de instituciones ha acabado determinando que Flores Juberías no haya sido sustituido sino que se haya tenido que marchar él. Su adiós en el ente supone quitarle un miembro a una institución que lleva en funciones dos años.

La última posibles despedida dentro de este tríptico de Flores Juberías está fuera de las fronteras. Concretamente, en la República de Macedonia. El candidato de Vox es, a su vez, cónsul honorario de este pequeño Estado al norte de Grecia y ha puesto a disposición del Ministerio de Exteriores si continúa o no. No hay incompatibilidad legal ya que lo que se prohíbe es que un cargo público esté "al servicio y remunerado" por parte de un gobierno extranjero, algo que no ocurre. Sin embargo, ha añadido: "Entiendo que el gobierno de Macedonia puede tener alguna objeción".