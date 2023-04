El Consell exprime la legislatura con anuncios sociales por casi 600 millones

Suele decirse que la primera impresión es la que cuenta, pero en política sucede a la inversa. Dejar buen sabor de boca a la ciudadanía a las puertas de las urnas es fundamental y el Botànic parece ser consciente de esto. Con la convocatoria de elecciones a la vuelta de la esquina y la consiguiente prohibición por ley de desplegar nuevas iniciativas a bombo y platillo, el Consell ha aprovechado la recta final de la legislatura para lanzar toda una batería de anuncios con claro tinte social que refuercen la imagen progresista del gobierno de PSPV, Compromís y Unides Podem. Sanidad, transporte, vivienda, alimentación...las áreas de acción son diversas y solo entre las que tienen presupuesto estimado y se han anunciado en el último mes y medio ya suman casi 600 millones de euros.

Los ejes principales que ha utilizado el Botànic son dos: la construcción de nuevas infraestructuras públicas y el despliegue de ayudas directas a los colectivos más vulnerables. En la primera categoría, en apenas 45 días la Generalitat ha anunciado la construcción de dos nuevos hospitales, una segunda Ciudad de la Justicia, la ampliación de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y la implementación de dos nuevas líneas de metro y tranvía. En cuanto a las ayudas directas, en la última semana se han lanzado tres nuevos bonos: el de la cesta de la compra, el del alquiler joven y el destinado a los afectados por el incremento de los tipos de las hipotecas.

Algunos de estos proyectos, como la nueva instalación judicial, las mejoras en el metro o el crecimiento de Cacsa, han sido comunicados sin aportar si quiera una estimación del coste económico que tendrá para la Generalitat. Sí que existe ese cálculo con los nuevos hospitales: en el de Castelló la inversión es de 241 millones y en el del nuevo Arnau de Vilanova, de 208 millones.

Igualmente, los bonos de ayudas también tienen dotación cerrada: 48 millones para el de la cesta de la compra (los supermercados podrían llegar a sufragar un máximo de un millón), 30 millones para el del alquiler joven y 18 para el de las hipotecas. Asimismo, este mismo viernes se anunció un plan de ayudas al sector citrícola por otros 40 millones de euros.

La normativa electoral no permite este tipo de anuncios con la convocatoria de los comicios ya firmada, que tendrá lugar este mismo lunes

Pese a que los tres bonos presentados la pasada semana sí que tienen una cantidad presupuestada, todavía no han sido aprobados de forma oficial. ¿Por qué se han lanzado antes? La explicación está en la normativa electoral, que no permite este tipo de anuncios con la convocatoria de los comicios ya firmada. Así, el pleno del Consell (que sigue operativo pese a la disolución de las Corts) sí que podrá aprobar estos decretos pero no darles excesiva publicidad.

En total, los anuncios de última hora del Consell tienen un coste de 585 millones de euros. Si se suman las infraestructuras anunciadas pero sin presupuestar, la cantidad se dispara. Asimismo, dentro de este cómputo también podrían incluirse compromisos como la reversión de los hospitales de Dénia y Manises, lo que elevaría todavía más la factura.

Que la gigafactoría de Volkswagen no caiga en el olvido

Pero no todo son anuncios a futuro. El Botànic también ha aprovechado esta recta final para recordar algunos de sus grandes logros recientes. Por ejemplo, para que la captación de la gigafactoría de baterías de Volkswagen no caiga en el olvido, recientemente se celebró la puesta de la primera piedra de la futura infraestructura en Sagunt, que no echará a andar hasta 2026 pero que es uno de los grandes logros que exhibe el Ejecutivo valenciano.

Algo parecido sucede con la reforma fiscal. Una bajada de impuestos siempre gusta al contribuyente y por eso, la Conselleria de Hacienda quiso mantener caliente ese recuerdo. Para ello, lanzó una campaña publicitaria para "recordarle" a la ciudadanía que en su próxima declaración de la renta pagará menos.