El segundo día de huelga al que estaban llamados los médicos de la Comunitat Valenciana (15.000 facultativos) para reclamar mejoras laborales ha tenido menos impacto que la primera convocatoria celebrada en marzo. Así, y según cifra ofrecidas por la Conselleria de Sanidad, si el pasado 6 de marzo el 7,4 % de los facultativos respondieron a la llamada del sindicato médico CESM de hacer huelga, hoy habrían secundado los paros el 6,09% de facultativos pese a que también se habían unido a la convocatoria desde el sindicato Simap, que pedían parar solo a los galenos de centros de salud, los que principalmente sostuvieron los paros de marzo.

Este segundo día de paros se celebra un día antes de que el comité de huelga vuelva a reunirse, ya que la administración citó a los dos sindicatos a sentarse a la mesa mañana martes, forzados por la amenaza de CESM de ir a los tribunales ante su negativa inicial a volver a convocar al comité.

La cercanía de la negociación y el que ya haya un acuerdo firmado sobre la mesa (entre Sanidad y la mayoría de sindicatos de mesa sectorial que no es del agrado ni de CESM ni de Simap) pueden estar detrás de la caída en el seguimiento de la huelga aunque tampoco hay que olvidar otros factores como la desmotivación o la cuestión económica ya que la pérdida mensual por acudir a la huelga está "entre los 200 o 250 euros" según fuentes médicas consultadas por este diario.

Desmovilización

La menor movilización de ir a la huelga se veía esta mañana, por ejemplo, en centros como el de Padre Jofre (uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana y donde más seguimiento hubo el pasado mes de marzo). Allí se respiraba normalidad y es que la adhesión a los paros ha caído hoy en picado. “Por las mañana son 16 profesionales. El mes pasado estaban su mayoría de huelga pero hoy solo la han secundado dos. Esta tarde no sabemos cómo será”, ha explicado la coordinadora del centro Asunción Iturralde que reconocía que entre los galenos había “más dudas que el primer día de huelga” al menos en su centro de salud.

En otros centros del mismo departamento de salud, como el de Plaza de Segovia, sin embargo, el seguimiento de la huelga era calcado al de hace un mes: de un plantilla de 18 médicos de Atención Primaria y cinco pediatras, habían optado por parar un 20 % de los profesionales “los mismos que hace un mes”, han explicado fuentes internas del centro de salud a este diario.

Solo "urgencias vitales" en Plaza Segovia

La falta de profesionales obligaba al personal de admisión a advertir que solo se iban a atender sin cita a las “urgencias vitales” en un intento de rebajar la demanda sobrevenida. “Hoy hay huelga de médicos y estamos bajo mínimos”, se oía decir al personal de admisión aunque a la gran mayoría de personas que acudían a primera hora para que les viera un médico, les estaban dando cita a última hora de la mañana o en horario vespertino. “Veníamos a que nos viera nuestro médicos y no va a haber ningún problema”, comentaba un matrimonio mayor. Lo mismo le había pasado a una señora que había ido a primera hora: “que me venga más tarde, pero sí, me van a atender”.

Fuentes del centro explicaban que la gente estaba “entendiendo el problema y están cambiando citas para otro día pero también parece que hay menos demanda que hace un mes”, añadían. Desde Sanidad apuntaban que la jornada de huelga estaba transcurriendo "con normalidad y con un mínimo impacto asistencial".

Protesta ante conselleria

Desde CESM, como hicieron en marzo, han optado por movilizarse a las puertas de la Conselleria de Sanidad para visualizar su descontento y la necesidad de llegar a acuerdos más concretos ya que entienden que los pactados con el resto de sindicatos son "insuficientes" y no van a solucionar los problemas que hay, sobre todo en la Atención Primaria. Delegado de Simap se han unido también en esta protesta en la sede de la conselleria.