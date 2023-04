El PP ha presentado este lunes en la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) un total de 629 pagos por más de 408.000 euros "sin proceso de licitación ni contratación" por parte del Ayuntamiento de Morella a empresas vinculadas a Francis Puig -hermano del president de la Generalitat y exalcalde de la localidad- entre 2015 y 2023, los ocho años en los que Ximo Puig está al frente del gobierno valenciano.

"Cuando Ximo Puig era alcalde de Morella -entre 1995 y 2012- actuaba con absoluta impunidad entregando ayudas a su hermano y, muy probablemente, el alcalde actual -el socialista Rhamsés Ripollés- ha mantenido el modo que tenía Ximo Puig de beneficiar a su familia a través de los medios de comunicación".

Así lo ha denunciado el portavoz de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, antes de registrar la denuncia en Antifraude junto al portavoz popular en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Lecha, precisamente mientras Ximo Puig ha presidido el pleno extraordinario del Consell para convocar las elecciones autonómicas del 28M.

Barrachina ha advertido que son "cantidades de mínimos porque hay una buena parte -del dinero concedido desde el ayuntamiento a empresas vinculadas a Francis Puig- que probablemente habrán conseguido despistar a través de este entramado". Son facturas, ha apuntado, por grabaciones de plenos, cuñas publicitarias o apariciones en medios de comunicación.

Ha exigido que Antifraude abra un expediente de investigación y ha vuelto a urgir a la Intervención de la Generalitat que entregue los informes de auditoría que pidió el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia en el proceso abierto por presuntas irregularidades en ayudas públicas autonómicas concedidas a empresas vinculadas a Francis Puig, administrador de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL, y a los Adell Bovell.

"El Ayuntamiento de Morella se ha convertido en un ejemplo de cómo se administran mal los caudales públicos", ha añadido el portavoz municipal, quien ha asegurado que desde que Puig es president "las empresas de su hermano han pasado de estar en números rojos a multiplicar por dos o tres sus ingresos".

Es más, ha afirmado que el alcalde de Morella "siempre" ha contestado "muy sinceramente" a sus requerimientos sobre estos pagos que "no hay ninguna licitación" porque no quieren trabajar con otras empresas que no sean las vinculadas a Francis Puig. "En el final de la legislatura es un buen momento para que Antifraude lo clarifique", ha urgido.

La denuncia

En la denuncia, consultada por Europa Press, el PP asegura que ha encontrado un total de 547 facturas por 369.637,68 euros aprobadas y pagadas por el Ayuntamiento de Morella entre 2015 y 2023 a las mercantiles Comunicacions dels Ports SA y Mas Mut Produccions SL sin "tramite contractual alguno".

Además, sostiene que Morella pagó esos años 38.448,58 euros en 82 facturas a las empresas públicas Societat Centre Integrat de Serveis Económics, Societat de Promoció Económica SA, Iniciatives Turistiques Morella SL y Carns de Morella SL; "todas ellas sin formalización de contrato ni trámite contractual alguno".

Los populares afirman que, sumadas en su conjunto las facturas reiterativas con un objeto similar, superan anualmente el umbral de los 15.000 euros del contrato menor, con lo que entienden que el Ayuntamiento de Morella debería haber acudido en estos casos al procedimiento de licitación.

También señalan que "del examen de las facturas se puede comprobar la posibilidad de que algunas de ellas aparezcan duplicadas", ya que "el concepto que justifica una factura se repite de manera idéntica en otra presentada al Ayuntamiento o a alguna de las empresas públicas".

En consecuencia, denuncian, "se desprende que todo se hizo de forma consciente y voluntaria con el único objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación y de este modo beneficiar a las empresas de Francis Puig".