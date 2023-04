Agentes de la Policía Nacional han detenido en diferentes puntos de la provincia de Valencia a once personas, seis hombres y cinco mujeres, de entre 20 y 50 años, como presuntas autoras de un delito de estafa por más de 350.000 euros a 15 empresas asentadas en territorio nacional y en el exterior, a través de la modalidad conocida como 'CEO' o Man in the Middle.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, a uno de los detenidos se le imputa también un delito de pertenencia a grupo criminal. Todos los arrestados están supuestamente relacionados con un fraude superior a los 350.000 euros, a través de este método de estafa que está dirigido a empleados "de alto rango" o contables de empresas con el fin de obtener un beneficio económico frente al que los estafadores se hacen pasar por un jefe de su compañía. La investigación se inició en agosto de 2021, tras recibir la Policía Nacional una denuncia de una estafa por un importe de más de 10.800 euros. En este caso, se había modificado la cuenta de cargo de una factura y desviado el dinero a la cuenta bancaria de una "mula". Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que, a su vez, desde la cuenta receptora de los fondos, el dinero era transferido a otras, informa Europa Press. Funciones diferenciadas Los presuntos autores tenían sus funciones diferenciadas en tres tramos: en el más alto del grupo estaban quienes, mediante ingeniería social, averiguaban los cargos directivos, las cuentas de correo electrónico o los contactos de las diferentes empresas víctimas de la estafa; en un segundo nivel, se sitúan los encargados de captar a otras personas para que abran cuentas corrientes en entidades bancarias nacionales y en el escalón más bajo están las conocidas como "mulas", que son quienes abren estas cuentas y facilitan el acceso a los anteriores. A raíz de la primera denuncia, los investigadores lograron identificar a un hombre que supuestamente actuaba como "mula", que fue detenido, y pudieron también identificar a la persona que presuntamente le propuso abrir la cuenta bancaria. El desarrollo de las pesquisas, en las que se han investigado 23 cuentas, ha permitido finalmente detener a un total de 11 personas como presuntas autoras de un delito de estafa, que supera los 350.000 euros, con 15 empresas afectadas a nivel nacional e internacional. En qué consiste la estafa Este tipo de estafa consiste en acceder a un empleado con poder y acceso a los recursos económicos de una empresa y enviarle un mensaje haciéndose pasar por su jefe en el que se le pide que realice una operación financiera "confidencial y urgente". Los defraudadores estudian previamente el perfil de la víctima, así como el funcionamiento de la empresa elegida. Además, aprovechan ocasiones en las que el jefe está ausente o no accesible para cometer la estafa, a fin de evitar que la víctima pueda verificar la autenticidad del mensaje recibido.