Illueca encabezará la alianza Unides Podem-EU y se ultiman los detalles en las grandes ciudades

Y a diez días de agotar el plazo para presentar confluencias hubo acuerdo. Finalmente Podem y Esquerra Unida han presentado este miércoles su alianza para concurrir juntos a las elecciones autonómicas del 28 de mayo bajo una marca que se llamará Unides Podem-Esquerra Unida, la misma que hace cuatro años. A las municipales, por otra parte, lo harán con excepciones y dando espacio "a la autonomía municipal". Las grandes ciudades están dentro del acuerdo en Alicante, Castelló, Elx y València, esta última todavía cerrando los últimos flecos que se conocerán en los próximos días.

En una convocatoria lanzada 24 horas antes y que ha suscitado gran expectación por la discreción con la que se han llevado las negociaciones en los últimos meses, Héctor Illueca (Podem) y Rosa Pérez Garijo (EU), anunciaron ayer un pacto para ir juntos a los comicios que hoy, finalmente, se ha confirmado.

El candidato a la Generalitat y cabeza de lista por València será Illueca, con Pérez Garijo de número dos y Carmen Collado de número tres. En Alicante, será María Teresa Pérez la número uno, con Estefanía Blanes de segunda y Alejandro Aguilar en tercer lugar. Por último en Castellón; la diputada en el Congreso, Marisa Saavedra, será la cabeza de lista seguida de Irene Gómez y Silvia Peris. Las alianzas en las grandes ciudades de València, Alicante, Castelló y Elx todavía se están ultimando, tal como ha apuntado Pilar Lima, pero la voluntad es concurrir, igualmente, juntas.

Confluencias EU y Podem en municipios De momento, hay acuerdo firme en Alacant, Altea, Callosa Segura, Elx, Muchamiel, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, Torrevieja, Villena, Betxí, Castelló, la Vall d'Uixó, Alaquàs, Albal, Alboraia, Albaida, Alfafar, Almàssera, Alzira, Burjassot, Bunyol, Carcaixent, Riba-Roja, Meliana, Moncada, Museros, Ontinyent, Paiporta, Paterna, Rocafort, Silla, Tavernes Blanques, Utiel y una treintena de municipios que están confluyendo con otras formaciones.

Así lo han anunciado Héctor Illueca, Rosa Pérez Garijo, Estefanía Blanes y Pilar Lima en una rueda de prensa celebrada hoy en la que esta última, que se postula para ser candidata a la alcaldía en la ciudad de València, ha detallado que ya existen en la Comunitat Valenciana más de 50 confluencias municipales de Podem con Esquerra Unida. En una treintena de municipio se ha llegado a un acuerdo con otras formaciones también y en otras tantas localidades se encuentran todavía abiertas.

Pese a las turbulencias generadas en la izquierda valenciana la irrupción de Sumar, Podem y EU volverán a presentarse conjuntamente igual que lo hicieron en 2019. La suma de las dos formaciones acerca a esta candidatura conjunta a superar la barrera del 5 % que difícilmente se podría haber superado por ambas de manera individual, con el consiguiente riesgo que sufriría la reedición del Botànic.

Compromís, el tercer protagonista

Sin embargo, el lunes ya se pudo ver una primera reacción conjunta tanto de los de Rosa Pérez Garijo como de los morados. Nada une más que un enemigo común y para las dos formaciones, y más si concurren juntas, el rival en la izquierda es Compromís.

Así, pese a la mayor afinidad que tienen desde EU con los valencianistas, la líder de la formación y consellera de Participación cargó contra Compromís señalando que si no hay una confluencia amplia de la izquierda más allá del PSPV en la Comunitat Valenciana era por culpa de Compromís. Una idea que han reiterado los líderes de las dos formaciones, Pérez e Illueca esta mañana, que han afeado a Compromís que no 'sume' con ellos en la plaza valenciana y han acusado a los valencianistas de "electoralistas" por apoyar una amplia confluencia en Madrid pero no aquí.

Illueca se reafirma: si no están en Sumar es porque Compromís no quiere "Lo que dije el lunes era la verdad. Es la verdad. Y la verdad, guste o no guste, es que en la Comuntiat no ha sido posible un acuerdo mas amplio porque Compromis lo ha rechazado. Lo que dije, y mantengo, es que hay sectores en Sumar que quieren alianza con Podemos y otros que no quieren. Lo hemos visto en la Comunitat y no quieren porque eso supondría perder el enorme respaldo de importantes grupos mediáticos que están teniendo a lo largo de los últimos meses. Es la razón y es la verdad". Así de contundente se ha mostrado Héctor Illueca esta mañana durante la presentación de la alianza de Podem con EU de cara al 28M. Asimismo, ha asegurado y se ha mostrado "convencido" de que "con Mónica Oltra habría sido posible un acuerdo a la izquierda del PSOE". Oltra "no hubiera tenido ningún miedo a unas primarias abiertas a la ciudadanía como mecanismo para construir un acuerdo cuando no es posible alcanzarlo a través de negociaciones ordinarios". Con la verdad, ha dicho, "ni temo ni ofendo".

"Aquí no ha habido acuerdo porque Compromís lo ha rechazado. En 2019, frente a la posición de Oltra, decidieron otra alternativa. Yo siempre he defendido la unidad. Siempre. Pero es verdad que es de un claro oportunismo sumar allá, dividir aquí y algunos podrían pensar de que se trata de puro electoralismo" ha sentenciado el ya candidato a la Generalitat por la coalición, Héctor Illueca. Rosa Pérez ha recordado, por su parte que "nosotros sumamos con ellos en 2007, cuando siempre habíamos tenido representación porque no tenemos intereses de partido, sino que ponemos por delante los intereses de la ciudadanía".