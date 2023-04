Partido Popular y Ciudadanos han sido socios prioritarios durante las últimas dos legislaturas, sin embargo, los últimos meses, con trasvase de cargos de los naranjas a los 'populares' ha acabado por agrietar cualquier relación entre ambas formaciones en la Comunitat Valenciana y en especial entre sus líderes. Para muestra, las declaraciones de la candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Mamen Peris, sobre su homólogo en el PPCV, Carlos Mazón: "No sé si es un cagón o un machista".

Así se ha referido Peris a Mazón en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt. El motivo de tales palabras es por la falta de respuesta a una reunión entre ambas cuando Peris asumió las riendas de la formación naranja. En este sentido, la también síndica de los liberales ha explicado que en ese momento le propuso una reunión a Ximo Puig, con quien se vio en el Palau de la Generalitat, y le envió un correo en la misma línea a Mazón, pero no respondió.

"No sé si Mazón es un cagón, que tiene miedo ante esta vorágine que le hable claro o es un machista, pero caso omiso", ha expresado Peris, que ha lamentado que un candidato a gobernar la Generalitat "no quiera sentarse a dialogar indica que le falta algo fundamental, el diálogo y el consenso es clave en un político y quien no quiera hacerlo, se equivoca".

No ha sido la única pulla de la candidata de los naranjas hacia el PP. Al hablar de algunos de los cargos que han dejado CS en los últimos meses, por ejemplo, los dos representantes en la Diputación de Alicante, Peris no ha descartado que se acaben incorporando en las listas de los 'populares', algo por lo que ha señalado que el PP tras cambiar la gaviota de su logo, "tendrían que poner un buitre". "Si esa es la estrategia del PP, a mí me da lástima", ha añadido.

La presidenta de CS en la Comunitat Valenciana ha subrayado que “el transfuguismo no deja de ser una corruptela, una forma de corrupción institucional de la que los populares están haciendo uso”. Asimismo, Peris ha explicado que “un tránsfuga no traiciona al partido, sino al votante que ha sido quien ha sido votado por unas siglas”. “Si tu no crees en el proyecto déjalo, porque se está lastrando el sistema democrático y quién lo permite es cómplice”, ha lamentado Peris. “Se debería reformar la Ley del Antitransfuguismo, por respeto a los votantes y a los compañeros”, ha concluido.

Asimismo, preguntada por los futuros pactos, Peris ha admitido que no quiere "una Comunitat Valenciana con un tercer Botànic como ha sido hasta ahora", pero que tampoco está de acuerdo en un PP-Vox "porque perderemos derechos y libertades". "Me presento para que ninguno de esos escenarios ocurra, ni la gente quiere un tercer Botànic porque nos está lastrando, pero el PP-Vox sería perder libertades", ha sentenciado.