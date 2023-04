Desde hace unas semanas el ámbito meteorológico está inmerso en la campaña de Semana Santa. Es algo parecido a lo que sucede en política, pero muchísimo más atomizado, donde innumerables medios y líderes de opinión se embarcan en una pelea sin cuartel en búsqueda de notoriedad.

Las opciones para obtener información meteorológica son muchas, cada vez más, pero se articulan básicamente en dos bandos: las que tienen que obtener un rédito económico de sus publicaciones y las que no. Entre gran parte de las primeras, que suelen ser periódicos y magazines de televisión, la carrera acaba derivando en una suerte de subasta, con titulares cada vez más grandilocuentes y menos éticos, periodísticamente hablando. Dentro de este grupo, hay una minoría que trata de guardar la compostura y compite desde la creatividad, los conocimientos o la anticipación, cruzando los dedos para que Google los tenga en consideración pese a su mensaje más moderado, aunque muchas veces adopten una cierta dosis de riesgo.

Después están los líderes de opinión, particularmente en redes sociales, quienes en general tienen una relación de dependencia menor con la parte económica. Sin esa presión, sus reflexiones pueden ser más comedidas y algunos transgreden solo en la crítica al resto de fuentes de información que arriesgan en sus pronósticos. Esas figuras más críticas no diferencian entre los medios sensacionalistas y los otros, que no son tan académicos como ellos por buscar un público objetivo más amplio. No dejan títere con cabeza.

En ese ecosistema los pronósticos fluyen y atienden a la misma lógica probabilística. Las predicciones fiables son aquellas que se hacen como mucho a cinco días vista; las que van más allá, siempre que salgan de los macroordenadores de los grandes centros de predicción, son tendencias y deberían hablar sobre anomalías: esto es más o menos lluvia de lo normal, o más o menos calor. Cuando se comunican hay que explicar que la incertidumbre es elevada y que tan solo representan el escenario más probable, avisando de que hay otros. Den pábulo a aquellas informaciones que utilicen el condicional y reconozcan las limitaciones de las predicciones, y no compren a todos los sheriffs de smartphone. Quien no busque un clic (en un titular o ‘retweet’) que tire el primer iPhone.