Cuando se trata de la Luna, todo lo que ocurre con ella interesa a casi todo el mundo. Pues bien, les traigo buenas noticias. Mañana veremos el primer plenilunio de la estación primaveral, y aunque la Luna no se tiña de rosa en sí, al parecer la bautizaron con este nombre hace mucho tiempo. Se le conoce como Luna llena rosa gracias al florecer de una planta natural de Estados Unidos y Canadá llamada Phlox o musgo rosa.

Esta vegetación se viste de ese color justo ahora, en abril. Por esta razón, las culturas antiguas asociaron este fenómeno con el florecer de la planta y la llamaron Luna rosa de primavera. Aquí en España, la conocemos también como Luna del huevo o Luna llena de Pascua, haciendo referencia a la temporada de puesta de huevos de primavera y a la festividad religiosa. Curioso, ¿verdad?

No cabe duda que desde las culturas primitivas, el ser humano ha compartido una inevitable fascinación por el satélite. Tanto así, que dependían de él para tener noción del tiempo. Básicamente se le atribuía a cada una de las lunas un apodo característico para realzar el seguimiento de las estaciones. Esta vez, le asignan este color gracias a las flores silvestres brotando y mostrando sus tonos rosáceos.

El otro día hice para Meteored, un artículo sobre el por qué esta Luna llena no será superluna, ¿Saben por qué? Este año no habrá superluna simplemente porque nuestro satélite no se encontrará en el perigeo. Este último término es el punto más cercano de la Luna respecto a la Tierra y suele quedar aproximadamente a unos 363.300 kilómetros. Cuando este fenómeno ocurre, nuestro satélite luce más brillante de lo normal y un poco más grande. De ahí que se le atribuya el término de “superluna".

Resulta que este fenómeno es bastante sutil, puesto que no se aprecia con mucha claridad, pero el observador avanzado tiene mucho que ver y aprender. Pues bien, aunque este año no sea superluna rosa, nuestro satélite podrá observarse completamente iluminado el 6 de abril, ubicándose en el lado opuesto del Sol y de la Tierra. Concretamente, nuestro satélite saldrá a las 21:22 pm de la noche (hora peninsular) y su momento de máximo esplendor será a las 04:35 am del día 7 de este mismo mes.