La mujer entra intranquila a la consulta del ginecólogo. Está embarazada del que será su segundo hijo, pero acaba de cumplir 42 años y la edad le preocupa. «Atiendo a más mujeres embarazadas con 40 años que con 20», le explica. Y es que lo que antaño fue la excepción, hoy es la norma.Cada vez la maternidad se retrasa más. Y cada vez las familias tienen menos hijos. En España ya hay más mujeres que tienen el primer hijo a los 40 años que las que lo tienen a los 25, según datos del INE que también confirman una bajada general y continuada de la natalidad. Y es que, a nivel estatal, en los últimos cuatro años ha habido más mujeres que han sido madres entre los 40 y los 44 años, que las que lo han sido entre los 20 y los 25, mientras que los nacimientos de mujeres de 35 a 39 años casi doblan a los de las mujeres de 25 a 29. Eso, respecto al primer hijo en una tendencia que va al alza a nivel estatal. Así, si la familia crece, parece lógico que el segundo o tercer hijo llegue con los 40 años de la madre ya cumplidos.

Ahora bien, que la decisión de ser madres se retrase no supone que el cuerpo haya mutado para que se pueda concebir de la misma manera que cuando la madre tiene 20 años, que es la mejor edad reproductiva de una mujer, que cuando tiene 40 o más años. Sin embargo, la ciencia sí ha avanzado, y mucho, al respecto.

Técnicas reproductivas en auge

El retraso en la edad de la maternidad ha potenciado que sean cada vez más las mujeres que deciden optar por la vitrificación de ovocitos o lo que se conoce de forma más popular como la «congelación de óvulos». Ésta y otras técnicas de reproducción asistida van en aumento, habida cuenta de que la fertilidad disminuye gradualmente a partir de los 30 años, en general, y después de los 35 años, en particular.

Así que son cada vez más las mujeres que deciden «congelar sus óvulos» antes de los 36 años, en una especie de seguro de maternidad que no saben si, finalmente, utilizarán o no. Ahora bien, proceso tiene un coste que oscila entre los 2.500 y 4.000 euros.

En los años 70, madre a los 25 En los años 70, la media de edad para ser madre por primera vez eran los 25 años. En 2020 esa cifra se situaba pasados los 31 años. «A partir de los años 70 hay un cambio muy importante en el rol que juegan las mujeres en la sociedad valenciana y más allá del matrimonio y la llegada del primer hijo, la mujer mantiene el trabajo», explica la experta en sociología. Ahora, las mujeres que son madres por primera vez después de los 40 suponen el 10% de los partos valencianos, algo impensable hace décadas.

El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) afirma en un estudio que el 78 % de las mujeres de entre 25 y 29 años con intención de ser madres han retrasado su decisión debido al marco socio-económico actual. La precariedad y la inestabilidad se alarga a pasada la treintena. A eso se suma la obligación de compaginar el ritmo frenético que impone el sistema productivo con la pausa que requiere la maternidad.

«El sistema va en contra de las necesidades del cuerpo de la mujer»

En el mejor escenario, la mujer finaliza sus estudios a los 25 años. El periodo de precariedad laboral se alarga durante sus mejores años fértiles donde la protagonista es la incertidumbre.

La mujer retrasa la maternidad con la mente puesta en conseguir la estabilidad que le permita comenzar la crianza. Sin embargo, cuando ese momento llega, la fertilidad de la mujer está en niveles mucho más bajos. La economía juega ahí un papel fundamental a la hora de poder llevar a cabo, o no, técnicas reproductivas que permitan la maternidad.

«El sistema va en contra de las necesidades de nuestros cuerpos. Cuando la mujer ya ha conseguido la estabilidad laboral tras años de precariedad y decide ser madre, su cuerpo presenta otras necesidades. Pero sí, ser madre a partir de los 40 es ya una realidad y ese retraso en la maternidad tiene mucho que ver con la trayectoria que se construye en el ámbito laboral y en la identidad como mujeres», explica la profesora del departamento de Sociología de la Universitat de valència, Sandra Obiol.

"«Lo que hay que poner en el centro no es a las mujeres en el mundo laboral sino el tema de los cuidados», explica

Los estudios aseguran que el 80 % de los cuidados (de criaturas y también de personas mayores o dependientes) recae en la familia. Y familia, en la gran mayoría de casos, se traduce en mujeres.

No existe un modelo de apoyo a la maternidad suficientemente establecido, aunque medidas como equiparar las bajas de maternidad y paternidad a 16 semanas de permiso intrasferible persiguen que no se castigue la maternidad en la mujer trabajadora. «El tiempo dirá si es una medida efectiva o no.Lo que hay que poner en el centro no es a las mujeres en el mercado laboral, sino el tema de los cuidados», explica Obiol.