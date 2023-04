El Botànic busca el tercer mandato con una revolución en las Corts

Con las elecciones de fondo hay dos tipos de diputados botánicos de cara a lo que viene tras el 28 de mayo: los que saben que no continuarán en el escaño y los que saben que será quienes se sentaban a su lado los que no repetirán. El último pleno se llenó de emociones y en la intensidad de los aplausos no estaba tanto la aprobación de las leyes de Viviendas Colaborativas, Participación y Despoblación sino la añoranza a que la mitad de los hasta entonces compañeros de grupo parlamentario seguramente lo dejarán de ser después de la cita con las urnas.

La confección de las listas electorales de la última candidatura de la izquierda todavía pendiente, la de Unides Podem-Esquerra Unida, confirma que el Botànic, a partir de las tres formaciones que lo integran, ha activado su plan renove. Tras un último año de legislatura intenso, los nombres en las papeletas evidencian que los ocho años de gobierno pasan factura y el cambio de caras es necesario. Así, de los 52 parlamentarios que hoy integran los tres partidos del Botànic, solo 20 continuarían siéndolo si se repitieran los resultados de hace cuatro años. En aquellos comicios, que ya quedan lejos no tanto por la distancia temporal sino por todos los acontecimientos entre medias, el PSPV logró 27 escaños, Compromís 17 y Unides Podem, 8. En total, 52, suficientes para mantener el gobierno de la Generalitat un segundo mandato. El objetivo es un tercero y para ello se ha optado por un cambio de caras en los principales puestos de la lista. De hecho, solo Puig repite como candidato respecto a 2019 frente a los 'novatos' Joan Baldoví y Héctor Illueca. Los dos cabeza de cartel son el mejor ejemplo de estos cambios. En Compromís, además del paso de Mónica Oltra a Baldoví como número 1, se espera que apenas repitan 7 de los 17 que actualmente conforman el grupo parlamentario. Es decir, algo menos de la mitad, y eso si se igualan los resultados de hace cuatro años. Entre ellos destaca que tanto Aitana Mas como Vicent Marzà volverán a encabezar las circunscripciones de Alicante y Castelló igual que en 2019 además del regreso de Isaura Navarro que ya fue diputada en 2015. Eso sí, una mejoría de resultados en la provincia de Valencia podría devolver el acta a Enric Morera, presidente de las Corts los últimos dos mandatos, y que viaja al 28M en el puesto número 11 de la lista después del tenso proceso de primarias que vivió la formación en febrero. Sin embargo, no será sencillo que el histórico dirigente entre en el parlamento, al menos, de primeras. Hace cuatro años la coalición obtuvo 9 escaños en la circunscripción central, siendo la segunda fuerza más votada, unas cifras difíciles de superar. Porcentaje algo menor de repetición que el de la coalición valencianista el que vivirán en Unides Podem-Esquerra Unida. Del grupo que ha terminado la legislatura solo concurren en puestos de salida tres de los ocho parlamentarios. Lo más llamativo es que la renovación vendrá por la parte 'morada' de la confluencia ya que Podem cambiará a cinco de sus seis representantes (solo seguirá Irene Gómez si logra amarrar el segundo escaño por Castelló) mientras que en EU siguen en puestos de salida sus dos diputadas: Rosa Pérez Garijo y Estefanía Blanes. De los cambios de rostro tampoco se libra el PSPV. En las filas de los socialistas son 10 los 27 diputados actuales que, en caso de repetir los resultados de hace cuatro años, revalidarían su escaño, entre ellos, Gabriela Bravo, Carmen Martínez, José Muñoz o María José Salvador. Es decir, casi un tercio aunque con reparto desigual: en Valencia y Castelló repetiría la mitad mientras que en Alicante solo lo harían dos de diez (Laura Soler y José Chulvi). La renovación no solo será a nivel cuantitativo sino también de nombres destacados. Además de los candidatos, las tres formaciones perderán tras el 28M a quienes han acabado actuando de síndicas en las Corts y curiosamente porque todas ellas van encaminadas al ámbito municipal. Papi Robles, de Compromís, y Pilar Lima, de Unides Podem, irán al Ayuntamiento de València mientras Ana Barceló, del PSPV, irá a Alicante. Las tres llegaron a mitad de legislatura después de la marcha de Fran Ferri y Manolo Mata en socialistas y valencianista y el relevo de Naiara Davó en los podemistas.