El 'president' de la Generalitat y candidato a la reelección por el PSPV, Ximo Puig, cree que el PP de Alberto Núñez Feijóo es "un proyecto anti Pedro Sánchez" que realmente no ofrece propuestas a los ciudadanos y se limita a rechazar todas las medidas del Gobierno, además de "arrinconar" las elecciones autonómicas como si fueran unas "primarias" de las generales.

En una entrevista con Europa Press, Puig sostiene que Feijóo "está demostrando que no tiene un proyecto para España" al oponerse a la reforma de las pensiones o a la gestión de los fondos europeos. "¿Qué está ofreciendo a España? Simplemente crispación y conflicto. Sinceramente, creo que no es el camino", asevera. "El PP está proponiendo que las elecciones autonómicas sean una especie de primarias de las generales. Es la demostración más palpable de la insolvencia", manifiesta al ser preguntado por si percibe las ganas de cambio de las que hacen gala los 'populares' a unas semanas de los comicios del 28M.

Para el candidato socialista, esa pulsión de cambio "no está en la calle" y se demostrará en las urnas, ya que cree que cada vez más los ciudadanos deciden su voto en el último momento. Hasta entonces, insiste en su argumento de que las elecciones autonómicas no pueden ser un plebiscito de las generales, rechazando la idea del PP de que pueden ser su llave para acceder a la Moncloa. "La Comunitat Valenciana no es un trofeo para nadie", reitera. "Muchas veces se tiene la visión de que las elecciones importantes son las generales. Para mí las fundamentales son las elecciones en las que se residencia el estado del bienestar, las autonómicas", reivindica, y rechaza "arrinconar" los comicios del 28M como si fueran "de segundo nivel".

Insiste en que las elecciones autonómicas no pueden ser un plebiscito de las generales

Cuestionado por las diferencias entre los partidos a la izquierda del PSOE por su integración en el proyecto Sumar que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz, Puig defiende que es "absolutamente respetuoso" con las decisiones de todos los partidos, ya que "en el tablero electoral cada uno decide sus argumentaciones". "No soy comentarista", zanja, e insta a las formaciones a "mirar a la ciudadanía" y no centrar la campaña en los debates partidistas, que a su juicio interesan más a "grupos de interés" que a los votantes.

En cuanto a su relación con el Gobierno, Puig reconoce la falta de voluntad para sacar adelante la reforma de la financiación autonómica en los meses que quedan de legislatura, si bien insiste en el aumento de fondos estatales destinados a la Comunitat Valenciana que han permitido converger en la media de gasto social.

Tajo -Segura

Del recorte del Tajo-Segura, recurrido judicialmente por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, reitera su apuesta por no convertirlo en un "conflicto permanente" y por buscar "soluciones para lograr agua para siempre", sin "renunciar en absoluto" a este trasvase. Puig insiste en la necesidad de no renunciar al trasvase, pero siendo conscientes de la crisis hídrica por el cambio climático. "Tenemos que aceptarlo", subraya, y apuesta por "ser capaces de aprovechar todos los recursos posibles".

"Es una posición de racionalidad, lo demás es utilizar el agua para confrontar y simplemente conseguir votos que no sirven para nada: es barro", enfatiza, para recordar la campaña del PP de 'Agua para todos' con "mucho dinero invertido en una propuesta que no trajo nada".

Critica que, cuando el PP gobernaba en todas las instituciones, "no hubo trasvase ni nada"

Y es que Puig critica que, cuando el PP gobernaba en todas las instituciones, "no hubo trasvase ni nada" y fue cuando menos agua se derivó del Tajo al Segura. "Dejemos de trivializar esta cuestión, tengamos respeto a los regantes y que no aticen permanentemente desde unos sitios y otros una batalla que solo sirve para crear una crispación inútil", exige.

Inquirido por la postura del presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Pge, a favor de recortar el trasvase, Puig se limita a contestar: "Cada uno defiende lo que cree que debe defender, yo lo defiendo siempre con respeto".

Sobre si se siente decepcionado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, remarca que está "en una parte sustancial de acuerdo" con el Real Decreto 35/2023, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura, ya que "va a servir para modernizar el riego e incluye una inversión extraordinaria para mejorar las explotaciones agropecuarias".

Eso sí, reconoce que hubo una "parte de desencuentro" por la inclusión en el decreto de la disposición adicional novena que afecta al futuro aumento escalonado de las caudales ecológicos. "Lo único que pedíamos era que en 2025 hubiera una actualización del caudal en función de cómo vayan evolucionando las inversiones y el estado masas de agua", recalca.

Además, Puig vuelve a sostener que "el problema (del trasvase) no está aguas abajo como se dice, sino aguas arriba": "El problema es que la Comunidad de Madrid no depura, debería depurar aunque sea con inversiones del Estado".