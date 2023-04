Otra vez incendios forestales y otra vez hemos vuelto equivocadamente a culpar exclusivamente al cambio climático, que provoca incendios mal llamados en mi opinión de “sexta generación”, inextinguibles y que, por tanto, eximen a muchos de responsabilidades directas. La culpa para muchos es de un invierno seco, que no digo yo que no favorezca su propagación, y son los que, basándose en estos últimos meses secos en casi toda España, tienen miedo del verano que nos espera si no llueve. Les tengo que decir que el año pasado todo estaba muy húmedo y con vegetación exuberante en casi toda la Comunidad Valenciana y, cuando llegó el verano, todo se secó rápidamente y tuvimos algunos incendios igual de terribles y provocados por rayos. La responsable de la ignición en el incendio de Villanueva de Castellón, una chispa de una desbrozadora. Negligencia o cuestión de mala suerte no lo sé, pero la solución fácil en casi todas las comunidades es adelantar la prohibición de quemas agrícolas porque está todo muy seco, que es verdad, y curarse en salud. Puede ser que no podamos quemar más en el campo los restos de poda, porque cada vez es más difícil controlar estos fuegos, pero quiero alternativas viables para todo tipo de productores, que no son tan caras si se comparan con lo que cuesta extinguir un incendio: un regimiento de trituradoras de leña al alcance de todos, alguien que se lleve los restos de poda para producir energía con biomasa o pastores que se los lleven para los rebaños y que den a cambio abono para los campos, si es que esto se puede hacer pasar por la burocracia de la nueva PAC. Tengo unos bancales rodeados por todos los lados de superficie forestal, realmente cultivos abandonados, a cuyos propietarios nadie dice nada, porque muchas veces no se sabe quiénes son. Por ese motivo estoy siempre a menos de 500 metros de superficie forestal y no puedo quemar los restos de poda del olivo. Soy yo el castigado porque los que me rodean no mantienen sus propiedades. Lo peor del caso es que además los entiendo porque es una heroicidad seguir cultivando. El problema esencial sigue estando en la ruptura del mosaico agroforestal mediterráneo, que provoca una masa forestal extensa e ingobernable que es de todos, pero no es de nadie. Por cierto, toda la culpa no es de los políticos, porque ellos no dejan de ser el fruto de la sociedad en la que vivimos, llena de soluciones urbanitas simplistas e inadaptadas a los territorios sobre los que recaen. Algo tendremos que hacer entre todos para cambiar las cosas.