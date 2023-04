Rut tiene 20 años, un diagnóstico de autismo y una sonrisa permanente. Eso sí, siempre que las cosas salgan según lo previsto o según ella quiere o imagina. Su familia debe anticiparle todo lo que va a pasar. Así lo hacen en su colegio de educación especial y así se ha acostumbrado a funcionar. El problema es la improvisación. Cualquier cambio de planes es fatal.

“Llevo tres días diciéndole que iba a venir una periodista a hacernos una entrevista y unas fotos. Menos mal que habéis venido. Si algo falla y cambia la cita... el fin de semana hubiera sido difícil”. Es la voz de Carlos Alanzabes, su padre. No quiere dar detalles de las conductas disruptivas de Rut, de los enfados, de la furia que se apodera de una cría con autismo cuando sufre una crisis o se apodera de ella la frustración. Sin embargo, si todo va bien “según lo previsto”, se pasa el día sonriendo y repitiendo la misma idea. Su familia se gastó la mayor parte del dinero familiar de la empresa que montó el padre en terapias para que la cría consiguiera expresarse mediante el habla. “Y ahora no calla”, dice con ternura el padre.

Y es que la cría repite, sin parar, lo que más le gusta: las princesas. “Bella, Ariel”, dice la joven y las señala en los folios que lleva. Cada año, es ella quien elige una princesa y su familia imprime la protagonista elegida para ponerla en su agenda escolar. Para el año que viene, Rut quiere poner a Bella. Lo que la chiquilla nos sabe es que no habrá colegio el que viene. Y sus padres no saben ni cómo planteárselo ni qué van a hacer con ella las 24 horas del día, sin rutina, sin un centro y sin ocupaciones para ella con especialistas que sepan trabajar sus aptitudes y calmarla si algo se tuerce.

Rut cumplirá 21 años este mes de junio. Esa es la edad marcada para el fin de la escolarización de los alumnos de colegios de educación especial. Y entonces llega la nada.

El recursos que la familia necesita para su hija es un centro ocupacional o un centro de día, lo más cerca posible de casa ya que deben llevarla y traerla a diario ya que el transporte no se incluye en el servicio. En la provincia de València hay 60 centros ocupacionales autorizados y 34 centros de día. No hay ninguna plaza pública que esté libre. Quien ocupa una plaza en diversidad funcional la mantendrá hasta los 65 años, lo que hace eternas las listas de espera ya que las familias tardan años en obtener el recurso que han solicitado.

Sin dinero de la conselleria

Los centros especializados en Trastorno del Espectro Autista (TEA) se cuentan con los dedos de una mano. En València hay uno y había previsión de que la misma empresa abriera otro, con unas 30 plazas. Sin embargo, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no financiará ninguna de estas plazas para el curso que viene por falta de presupuesto y la previsión de Rut y su familia se ha ido al traste. Eso sí, la conselleria anunció el plan Convivint, que prevé aumenta los centros de día y residencias para personas con diversidad funcional, para lo que se invertirán 81 millones en 27 nuevos centros. Rut, sin embargo, no puede esperar.

“Ya teníamos la plaza reservada para Rut en el nuevo centro especializado en autismo pero nos han dicho que la conselleria se ha quedado sin dinero para financiar estas plazas y nosotros no podemos costear los 1.900 euros al mes que cuesta. Al final quien tiene dinero puede acceder al recurso que necesita pero ¿qué pasa con quienes no lo tenemos? Para escolarizar a mi hija pequeña, que este año irá al colegio con 3 años, tenemos entre diez y doce colegios para elegir, por zona. ¿Y para Rut no hay nada? Lo lógico sería que ya estuviera todo planificado y se supiera que del colegio de educación especial pasa a ese o aquel centro de día u ocupacional. Pero no hay nada para ella y eso es tremendo para la cría y para la familia. Nos sentimos abandonados”, explica una familia que es mileurista, con un padre carpintero que empleó sus ahorros en las terapias de su hija mediana y hoy sigue luchando por un recurso público que no existe.

“Míriam, nuestra hija mayor, nos ayuda mucho. Ana, mi mujer y yo sólo queremos lo mejor para nuestras hijas y Rut es una gran dependiente y lo será toda su vida. No es justo que la dejen encerrada en casa, sin nada. ¿Ese es su futuro? Abandonada por al Administración a los 21 años.”, concluye Carlos, que espera que la Conselleria “recapacite y reasigne dinero para subvencionar unas plazas que son más que necesarias. Nadie sabe lo que estamos pasando y lo que vamos a pasar”.