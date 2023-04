Otro más. A finales del año pasado los modelos estacionales señalaban el desarrollo de un invierno, éste de 2023, cálido y poco lluvioso. Y así ha sido. Hemos comentado en algún otro comentario que los modelos estacionales son cada vez más precisos. Es cierto que en la región mediterránea, con un mar que sigue calentándose, cualquier configuración inestable puede desembocar en un episodio de lluvias torrenciales también en invierno y romper cualquier tendencia estadística o pronóstico a medio plazo. Llevamos varios años con inviernos cálidos. Y alguno de sus meses es tremendamente anticiclónico, estable, sin lluvias. Este año ha sido el mes de marzo que, salvo los efectos de la borrasca Juliette, ha sido de los más secos de las últimas décadas en muchos lugares de la costa mediterránea española. Marzo además nos ha traído las primeras noches tropicales de este año. El poniente ha favorecido este registro en observatorios de costa de la Comunidad Valenciana y Murcia. No es algo excepcional, pero comienza a ser sintomático del cambio en los patrones de circulación. El poniente se cruza con el aire subtropical en las capas bajas y provoca registros próximos a los 30º C. Y acelera la expansión de los incendios forestales de causa humana que hayan podido prender. Como ha sido el caso en esta ocasión en el Maestrazgo. Todo esto no es bueno. Afecta negativamente a nuestra agricultura. Va consolidando una tendencia de un clima invernal cada vez menos frío. Pero permite y lo hará más en el futuro, la extensión de una temporada alta en la actividad turística invernal. Nos toca reflexionar, y actuar, sobre ello. Ahora que empieza la campaña electoral no se podrá entender que la cuestión del cambio climático no sea eje importante -principal- de políticas en los próximos años. Y no para justificar la inacción o los postulados de acciones ambientales insostenibles de siempre. El cambio climático está cambiando los inviernos. Y va a cambiar muchas cosas de nuestra economía y nuestros modos de vida. Ojalá tengamos unas políticas regionales y locales a la altura de lo que nos viene.