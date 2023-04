El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha cargado este martes contra el PPCV por haber "boicoteado" el proceso de negociación para renovar los órganos consultivos, que saltó por los aires después de que los populares se levantaran de la mesa acusando al Botànic de querer imponer a sus candidatos. El socialista ha criticado la actitud "electoralista" del presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, la cual ha equiparado a la que su jefe en Génova, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también con el mandato caducado.

Según el líder del Consell, "no es comprensible" que el PP de Mazón se haya negado ahora a consensuar esas renovaciones cuando en la anterior legislatura, con Isabel Bonig al frente de los conservadores, sí que se alcanzó un acuerdo. "Tendrá que explicar por qué con otra dirección y en una situación de mayor representatividad (lo que implica mejores cuotas en el reparto) sí que se aceptaron unas reglas y ahora, no. No tiene sentido si no es por una visión electoralista, partidista y que no ayuda al funcionamiento democrático de las instituciones. Es responsabilidad de Mazón, por supuesto", ha defendido.

Puig ha trazado un paralelismo con la situación que vive el poder judicial en España y ha considerado que tanto Mazón como Feijóo han "querido boicotear" ambos procesos de negociación, lo que ha tildado de un "intento de quebrar el funcionamiento de las instituciones". "La institucionalidad es la mejor garantía de convivencia y de seguridad jurídica", ha añadido.

Con todo, el president ha asegurado que "esperará a otra dirección del PP" para "normalizar la situación" y se ha mostrado confiado en que se pueda desbloquear "en unos meses".

El Consell renueva su cupo en el Jurídic

Las palabras del jefe del Consell llegan el mismo día en el que han tomado posesión los dos nuevos miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC), uno de los entes con puestos en interinidad, cuyo nombramiento dependía del Botànic. Son Javier de Lucas y Fernanda Lapresta, que relevan a Faustino de Urquía y de Asunción Ventura.

En el acto, Puig ha destacado la importancia del CJC para el fortalecimiento del autogobierno y ha considerado “absolutamente necesaria” la renovación de los órganos institucionales para reforzar su vitalidad. El president ha indicado que la Comunitat Valenciana ha logrado en estos 40 años de autogobierno “una sociedad avanzada, con seguridad jurídica y capacidad de generar confianza”, lo que ha sido posible, ha añadido, gracias a su entramado institucional y a su arquitectura constitucional.

Se trata de rasgos que inciden en un “valor básico” como es la convivencia y también en el desarrollo económico de la Comunitat, ha continuado el president, que ha remarcado el papel desempeñado en este sentido por el CJC como “pieza clave” en el “intangible” que representa la “institucionalidad”.

El president ha agradecido además el trabajo realizado por los consejeros salientes, así como la contribución del conjunto de la institución a la mejora de la calidad democrática.