Benito tiene 60 años y lleva más de 20 viviendo en la calle. Duerme, junto a cuatro compañeros más, en un pequeño rincón entre la entrada a un garaje público y una conocida librería en la plaza de San Agustín, en pleno centro de València. Gasta una talla 46 de pantalón y un número 43 de calzado. Marise García Llop conoce las medidas de Benito a la perfección. Ella, que trabaja con personas sin hogar desde hace 25 años, es la directora general de la Fundación Ayuda Una Familia, una entidad social que realiza una importante labor solidaria desde el trabajo y la discreción. La fundación cambió hace un año y medio de sede. Ahora, en una imponente nave industrial en el polígono Fuente del Jarro de Paterna, los voluntarios cocinan a diario las 400 raciones de comida que la entidad reparte de forma directa junto al Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM), cada noche, en una furgoneta iluminada y con música clásica, de fondo. Allí acude cada noche Benito. Y hasta allí se desplazan los otros Benitos de la ciudad, mujeres y hombres, mayores y jóvenes, nacionales y extranjeros... almas anónimas que buscan un plato caliente entre las 20 y las 21 horas.

Marise es la directora general, pero el corazón de esta entidad, el fundador y la persona que invierte su patrimonio personal en este proyecto tiene nombre y apellidos. Se llama Conor Hannah, es irlandés y no le gusta ni hablar de él, ni ser el centro de atención. Marise y Conor recorren la nave industrial explicando las tres partes de un proyecto centrado en quienes no tienen hogar, personas invisibles para muchos a los que ellos, sin embargo, miran a los ojos. Y es que si hay una palabra que repiten es “dignidad”. La Fundación Ayuda Una Familia se encarga de cocinar y repartir a diario raciones calientes, alimentos y productos a 35 entidades sociales, además de llevar a cabo un programa que consiste en instalar y rellenar bidones de agua en los asentamientos, además del reparto de comida también para ellos.

La visita a las instalaciones comienza en la cocina industrial de la nave para explicar una de las principales labores de la fundación: el menú diario para las personas sin hogar. A primera hora de la mañana, la cocina central es un hervidero de actividad. En la cocina hay unas diez personas, mujeres, principalmente, y algún hombre. Todos son voluntarios de la entidad. El menú se elabora de forma diaria en función de los alimentos recibidos y recogidos por distintas empresas colaboradoras y teniendo en cuenta que la mitad de las personas sin hogar que recibirán el menús son musulmanes. Así que hay dos menús diarios.

Los ingredientes básicos del plato principal del día en ambos menús son patata, zanahoria, cebolla y nata, según consta en la hoja que marca los ingredientes a utilizar. Los cocineros también están elaborando bandejas y bandejas de carne empanada. Los menús se trasladan en unas cajas térmicas que guardan el calor para las personas que los reciban lo coman caliente. Cada ración del reparto lleva el plato del día, un caldo casero (que se elabora siempre, a diario), agua, pan, postre (lácteo o fruta) y un dulce o regalo (que dependen de los productos recibidos y puede ser chocolate, bollería, un dulce, chucherías…).

Los alimentos son básicos pero la infraestructura también lo es. Por ello, muestran el horno industrial y la última cámara frigorífica adquirida gracias a la donación de la Fundación Susana Monsma, una de las entidades que más colaboran de forma periódica y permite asumir nuevos retos y ampliar proyectos. Y es que, lejos de quedarse acomodados en una posición, cada vez van a más ya que “hay tanta necesidad… Cada vez hay más gente en la cola y tenemos que aumentar el reparto”. En un año la fundación ha duplicado las raciones que reparte al pasar de 250 a más de 400. Y ya prevén una nueva ampliación de la cocina. Por eso, aportaciones y colaboraciones como las de la Fundación Susana Monsma “son de agradecer porque sin ellas no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos por quienes nadie ve, pero ahí están”. La fundación cuenta con una licencia similar a la de las cocinas de catering para colegios u hospitales y con inspecciones periódicas de la Conselleria de Sanidad.

Reparto a más de 30 entidades

Otra de las partes fundamentales de la entidad es el reparto de alimentos y productos a unas treinta entidades. Para cuatro de ellas (Mensajeros de la paz, Invisibles, San Pedro Pascual y Natania) la comida se reparte también elaborada y caliente. Para el resto, se entregan palés con productos y alimentos en función de cómo hayan ido las donaciones. En el reparto del día figuran la asociación Ucraniana, Cáritas y la parroquia de San Pedro.

“Con la entrega de hoy vamos a ayudar a 160 familias que recibirán la cesta de alimentos y productos de higiene femenina”, explica el responsable de la asociación Ucraniana, mientras mete las cajas en el coche de reparto.

En la nave del almacén, un joven voluntario organiza los palés con alimentos donados. Se llama Marc. Es el más joven de la entidad. Tiene 16 años y colabora con la fundación desde los 12 o 13, cuando acompañaba a su familia en estos menesteres. Hoy ha aprovechado una mañana libre entre exámenes para ayudar. La voluntaria más mayor se llama Mari Carmen, tiene 80 años y una vitalidad que ya quisiera más de uno. Fundación Ayuda una Familia cuenta con unos 50 voluntarios que son el motor de la entidad, la base y el corazón. Emilio también está en el almacén. Él se encarga de los “viajes largos” para recoger las donaciones y llevarla hasta la nave. Prejubilado desde hace algunos años, es ejemplo de un voluntariado que se mueve entre la solidaridad y al familia en la que se ha convertido esta entidad.

Ninguno de los proyectos de Fundación Ayuda Una Familia sería una realidad sin las donaciones de las empresas. No son todas las que están, pero, a riesgo de dejarse alguna mención en el tintero, la fundación quiere agradecer su solidaridad a Mercadona (cuentan con la colaboración de 7 tiendas), Postres Lácteos Romar, la Cooperativa del Perelló, Agua San Benedetto, Aquaservice, Agua Cortes, Grefusa, Trolli, Quimi Romar, Dulce Sol, Gourmet, Pollos Planes y Platos tradicionales, entre otros, ya que gracias a sus donaciones periódicas los más vulnerables comen de caliente, beben agua embotellada y cuentan con productos de higiene o limpieza que no podrían comprar.

Agua es vida

El tercer proyecto de esta fundación consiste en proporcionar agua a los asentamientos de infraviviendas y chabolas. Fundación Ayuda Una Familia reparte alimentos en palés y llena bidones de agua periódicamente para que pueden asesarse, fregar y limpiar, además de agua embotellada. Cada bidón acumula 1.000 litros de agua y una furgonetas es la encargada de realizar cuatro viajes diarios con el objetivo de rellenar el recipiente. La entidad rellena unos 40.000 litros a la semana. Por ello, la factura de agua es de unos 500 o 600 euros al mes que puede sufragar también gracias a donaciones como las de la Fundación Susana Monsma.

“Nuestro agradecimiento siempre será eterno porque gracias a esta fundación, a las empresas colaboradoras y a los voluntarios podemos encargarnos de quien permanece oculto y en el olvido. Las personas sin hogar son invisibles. Las que viven en chabolas, también. Nosotros les miramos a los ojos, conversamos con ellos, les damos lo que tenemos y cuidamos los detalles”, explica Conor. Marise interviene y explica que, los fines de semana, unas furgonetas reparten al comida en diferentes rutas para atender a quienes no se pueden desplazar hasta el centro; Y añade que, en Fallas, cuando les prohibieron el reparto en el centro de la ciudad, entregaron tarjetas de Mercadona para no se quedaran sin poder comer durante esos días principales de fiesta. “Hace 25 años, una persona sin hogar me dijo ‘estoy aquí, pero tú no me ves’. Desde entonces les miro a los ojos he intento transmitirle a mi hija esa solidaridad que a mí me enseñó mi padre”, concluye Marise. La visita concluye, la mujer se sienta de nuevo ante el ordenador para organizar el reparto y las donaciones. Hay mucho que hacer.