Los sanitarios que se equivocaron al inscribirse en el macroproceso para optar a una plaza fija de Sanidad solo por méritos (y sin un examen de por medio) tendrán una segunda oportunidad, al menos una parte de ellos. Así lo ha decidido la Conselleria de Sanidad después de constatar que había errores entre los 60.000 registros que se hicieron en su día para optar a uno de los 9.200 puestos a consolidar que se han sacado gracias a las ley 20/2021 y que ya estaban recibiendo reclamaciones pidiendo rectificarlos.

La conselleria se negó primero en redondo a aceptar cualquier tipo de alteración en el proceso de registro pero, después de que los sindicatos plantearan el problema, desde la administración han tomado una decisión: se permitirá completar la inscripción para optar a unas de las 9.200 plazas que se quieren consolidar a aquellos que, después de rellenar todos los formularios y pagar la tasa no "validaron" finalmente el registro.

Eso sí, todos los que se equivocaron al elegir la categoría profesional a la que quería optar, se quedarán definitivamente fuera del proceso ya que este error no va a poder ser corregido ya que no es imputable a la plataforma telemática por la que se hacía el registro aunque desde sindicatos como UGT han defendido que no estaban "claramente diferenciadas". Eso sí, este es el error más recurrente, según han explicado fuentes sindicales. Entre ellos está Clara, una auxiliar administrativa con 25 años de trabajo interino que se inscribió en la categoría funcionarial y no estatutaria. Ella presentó varias reclamaciones a través del sindicato USO para intentar corregir su error pero era consciente de que iba a ser difícil conseguirlo.

¿Por qué unos sí y otros no?

El motivo de esta distinción, según ha explicado la Conselleria de Sanidad, es que en el primero de los casos "hay jurisprudencia" de tribunales superiores de justicia de otras comunidades e incluso del Supremo que avalan que a estas personas se les permita terminar el registro pero no existe en el caso de los errores de cambio de categoría. Según fuentes de la administración, se va a permitir completar el registro a quien le faltó "validar" la inscripción pero sin modificar nada del proceso y tal como estaban las tasas pagadas. Si en esa inscripción que se quedó pendiente de validar, había algún error, no se podrá enmendar.

No hay cifras de a cuántas personas se va a "repescar" en el proceso después de tomar esta decisión (hay 44.000 sanitarios inscritos para 9.200 plazas) pero podrían haber sido más. La administración estaba dispuesta a que se pudiera dar carta blanca a todos los errores (los de falta de validación pero también los de cambio de categoría) si los sindicatos con representación en la mesa sectorial lo apoyaban sin fisuras.

Sin embargo en la comisión asesora de selección y provisión en la que se abordó el tema el pasado lunes 3 de abril no hubo consenso: unos se mostraron a favor, otros en contra y otros entendían que debía ser la administración la que decidiera en este caso ya que cada sindicato, entre sus filas, iba a tener beneficiados y agraviados con esta decisión y se trata de un proceso "de concurrencia competitiva": permitir entrar a unos supondría dejar fuera a otros.

Pendientes de los listados

La aceptación de los errores se hará uno a uno, según se vayan revisando las reclamaciones presentadas. En estos momentos los 44.000 inscritos han superado ya las dos primeras etapas de la oposición por méritos (que busca reducir el porcentaje de temporalidad en la sanidad valenciana) y se ha hecho tanto el registro como la aportación de méritos, que acabó el pasado 9 de marzo. Ahora hay que esperar a la publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos para presentar las alegaciones. Sanidad abrirá un plazo de diez días hábiles para ello.