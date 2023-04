Llevo años esperando a que alguien de la Organización de las Naciones Unidas, la Agencia Espacial Europea o, bueno, quizá los Illuminati, contacten conmigo para ofrecerme un pellizco económico a cambio de encubrir esos aviones que, según dicen algunos, se dedican a deshacer las nubes. Esta historia yo la conozco de toda la vida pero ha ido degradándose cada vez más, pasando de las avionetas que rocían yoduro de plata sobre las tormentas, una práctica que, al menos, tiene una explicación científica al ser un compuesto que puede llegar a favorecer la proliferación de las gotitas y su desprendimiento –aunque nunca se ha demostrado que tenga resultados satisfactorios–, a una macrorredada de aviones silenciosos que vagan por nuestros cielos impidiendo la lluvia tirando «no sé qué» en días de cielos blanquecinos.

Los que defienden la existencia de esta última práctica se apoyan en las estelas de condensación que dejan las aeronaves a una determinada altura, con temperatura, humedad y presión suficientes. Los motores de los aviones emiten vapor de agua que se condensa cuando esas tres variables interactúan de forma eficiente. Hay veces que esas líneas perduran poco en el tiempo, eso ocurre cuando la humedad es escasa; en otras ocasiones aguantan bastante más pero no se extienden, aprovechando un vapor de agua ya sí más abundante; y hay una última variedad con estelas duraderas y que, además, van engordando conforme pasa el tiempo gracias a un entorno muy proclive a su existencia, por la humedad, el nivel de condensación y la inestabilidad. Esta es la parte científica del asunto. Hay otra conspiranoica.

El nombrado colectivo ve en esas emisiones más que vapor de agua y otros gases contaminantes, que también están, pero nada tienen que ver con la destrucción de nubes. Afirman que hay otros productos químicos en las estelas con el objetivo de quitarnos la lluvia o incluso, por qué no, envenenarnos. También lo dicen. Pero esto último al parecer lo están haciendo desde muy lejos, a varios miles de metros de altitud, para que la inversión sea un auténtico despropósito a la altura de las teorías de quienes creen en ello. No se han fijado que cuando aparecen esas líneas en el cielo suele haber cirros, nubes altas conformadas por pequeños cristalitos de hielo que de forma natural aparecen, precisamente, aprovechando los actores que sustentan las estelas. Obviamente tampoco han consultado las previsiones, porque cuando esas nubes están en el cielo difícilmente acaba lloviendo en el corto plazo; es decir, que no evitan la lluvia porque es casi imposible que comparezca. Y por último, se equivocan con nosotros, los comunicadores dedicados a la meteorología, porque si algo amamos es que llueva y, si tuvieran razón, ondearíamos esa bandera con más determinación que nadie.