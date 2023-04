"Nos parece genial que se premie a los que trabajaron en pandemia pero no a mitad de oposición"

Al menos 250 opositores se están organizando para recurrir la decisión de la Conselleria de Sanidad de "premiar" a quienes estuvieron trabajando durante la pandemia, puntuando el doble esos meses en la baremación de méritos de las actuales oposiciones que están en marcha. Consideran que es una "ilegalidad" no porque los trabajadores que estuvieron en primera línea durante las olas de covid no lo merezcan sino porque supone "cambiar las reglas del juego" a mitad del proceso, ya que se va a aplicar en todas las convocatorias de la OPE 2017/2018 y la estabilización de 2019, cuyos exámenes ya se han realizado y en algunos casos están ya haciendo baremación de méritos.

La decisión se tomó apenas hace una semana en una comisión asesora de selección y provisión entre la administración y los sindicatos. Ya se estaba premiando con más puntos a quienes estuvieron en activo en lo peor de la pandemia en las bolsas de empleo temporal y en el macroproceso de consolidación de plazas vía méritos pero no en el resto de oposiciones "normales" que la covid retrasó y que se están celebrando desde finales del año pasado.

El acuerdo fue unánime entre sindicatos y administración pero desde los propios sindicatos advirtieron de que este cambio de baremación "de facto" a mitad de proceso podría terminar judicializando el proceso y, por lo que se ve, no se equivocaban. Por ahora, los opositores que se sienten agraviados por este cambio se están organizando a través de un grupo para tomar acciones comunes pero ya ha habido personas que, a título individual, han presentado "quejas ante la propia Conselleria de Sanidad, el Síndic de Greuges o la Agencia Valenciana Antifraude", según han confirmado fuentes de los opositores.

"Nos sentimos agraviados"

"Nos parece genial que se les premie pero lo que estamos discutiendo es que esta baremación no se aprobara en su día y se haga el cambio de forma posterior cuando ya están los exámenes realizados. Nos sentimos agraviados", explica José Antonio, uno de los opositores que está coordinando el grupo que quiere presentar batalla contra este cambio.

Como argumentos, aducen que es una "ilegalidad" porque se están cambiando los baremos que tienen que decidir cuántos puntos consigue cada opositor por sus méritos "y que se firmaron en abril de 2021". Según denuncian, este cambio deja fuera además a los sanitarios de la privada "que no van a ver reconocido su trabajo" y supone un agravio para los empleados de otras comunidades "ya que aunque estuvieran también trabajando en pandemia no van a recibir esta puntuación extra o para los auxiliares de enfermería que trabajaron en las residencias de mayores, que tampoco entrarían", explica este opositor.

Por ahora, en el grupo van a esperar a que Sanidad publique los listados de méritos de aquellos que han superado los exámenes "y presentaremos las alegaciones correspondientes y, si no, iremos a los recurso cuando los listados sean definitivo", explican.

Los auxiliares administrativos, los más movilizados

En este grupo abundan las personas que se presentaron a la oposición de auxiliar administrativo y cuyo examen se hizo el pasado 18 de diciembre. El motivo, según han explicado ellos mismos, es que en este proceso están en juego 863 plazas pero el examen lo superaron 2.889 personas de los más de 26.000 que se presentaron por lo que la competencia para conseguir un puesto es alta y los puntos que se van a conseguir a través de los méritos (tiempo trabajado, formación o idiomas) va a dilucidar muchas futuros.

"En nuestro caso la calificación provisional del examen ya salió el pasado 28 de marzo y hay 2.889 personas que han superado el examen por lo que hay mucha competencia", explica José Antonio que cree que, pese a que opositores de todas las categorías se pueden ver agraviados en una u otra medida, en otras convocatorias habrá menos movilización. "Por ejemplo, en el proceso de auxiliares de enfermería ya han salido también las notas del examen y han aprobado casi los mismos que plazas hay ofertadas por lo que no va a haber tanto problema, pero no es nuestro caso. Y no se trata solo de conseguir o no plaza sino de en qué puesto se queda para elegir destino, por ejemplo".