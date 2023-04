Dos líneas de teléfono que abren a las 15 horas cada miércoles, que solo atienden en castellano, y que se apagan al dar las pocas citas que sacan cada semana. Es el nuevo sistema que ha habilitado la Oficina de Extranjería de València para atender a los solicitantes de asilo y que ha desatado el caos entre las miles de personas que quieren regularizar su situación. "Cuando llamas no da ni tono", denuncia una abogada extranjerista.

La decisión de Extranjería tiene el objetivo de acabar con el mercado negro de citas, que se llegaron a vender por hasta 500 euros para un trámite que es gratis. Antes había que acceder a la web de la oficina a una hora determinada en la que se abrían las citas, pero gestorías y particulares usaban bots para hacerse con la mayor cantidad de citas para después revenderlas a migrantes aprovechándose de su necesidad. Poco a poco convirtieron este trámite en un negocio para las mafias.

Subdelegación del Gobierno pasó meses buscando fórmulas para acabar con estos bots que sorteaban los controles de la web de la administración. Al final ha tomado una decisión que no gusta ni a los migrantes ni a los abogados extranjeristas y entidades. El derecho a pedir asilo antes era una cuestión de dinero, ahora se ha convertido en una cuestión de suerte.

La primera barrera infranqueable que encuentran muchos migrantes ahora es el idioma: extranjería solo atiende en castellano, lo que deja fuera del derecho a muchas personas. "Esto aboca a los extranjeros a contratar una gestoría, por ejemplo, para poder ejercer un derecho y un trámite que es gratis, ya parten con mucha desventaja", lamenta una abogada. Además hace falta tener un móvil con saldo y tarjeta española, algo de lo que muchos potenciales refugiados no disponen.

A esto hay que añadir que las solicitudes de protección internacional se deben presentar en el primer mes de llegada al territorio español. Solo hay treinta días de margen, y con los teléfonos totalmente colapsados abogadas extranjeristas temen que muchas personas se queden fuera de este derecho al no constar la solicitud como presentada. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la C.Valenciana es la cuarta autonomía con más solicitantes de asilo: 7.256 en total.

Abogadas extranjeristas critican que lo que era una medida para acabar con las mafias ha empeorado muchísimo más el acceso a las solicitudes de asilo. "No tenemos constancia de que ninguna entidad haya conseguido cita. Los teléfonos están completamente colapsados cuando se abren", explica una especialista en protección internacional.

Negocio con la necesidad

Donde hay necesidad suele haber negocio. Y las solicitudes de protección internacional no son una excepción. Las mafias llevan aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes durante años, pero el mercado negro subió exponencialmente desde que la Policía Nacional perdió más de 4.000 correos electrónicos de solicitantes de asilo en València. El anterior sistema funcionaba enviando la petición a un correo en el que quedaba registrada e iba avanzando hasta atenderse la cita.

¿Qué es el asilo? El asilo es un tipo de protección internacional que estados como España están obligados a ofrecer a las personas amenazadas por persecución o violencia (es decir, que su vida corre peligro). Los motivos pueden ser muy variados y van desde países en guerra, hasta persecución por motivos políticos, religiosos, por orientación sexual, identidad de género, persecución de bandas criminales, e incluso violencia de género. Todo ello debe analizarse por parte de extranjería para que una persona sea considerada o no refugiada y pase al sistema de acogida.



La pérdida de correos hizo que el sistema mutara al de la cita telemática, lo que hizo estallar el problema de los bots, sobre todo con la cantidad de personas que se habían quedado fuera del sistema tras la pérdida de correos electrónicos. La realidad durante más de un año, según varios abogados extranjeristas consultados, es que, si uno quería una cita de Extranjería, tenía que pagar a una mafia.

Este sistema tan solo está implantado en la provincia de Valencia (también en otros sitios de España como Madrid o Navarra), mientras que en Alicante y Castelló continúan usando la cita previa en la web, y en otras como Vizcaya es presencial. Pese a todo, los migrantes que lo hayan intentado en València no lo pueden intentar en estas provincias ya que si extranjería comprueba que se está empadronado aquí o la dirección de contacto es de la provincia de Valencia bloquea la solicitud.

La falta de citas mantiene a miles de personas bloqueadas en España, y dependiendo enteramente de los ahorros que se hayan traído de sus países tras huir. Sin papeles no pueden trabajar, ni abrirse una cuenta en el banco, ni firmar un contrato de alquiler legal, ni domiciliar los suministros... Que la solicitud de asilo se resuelva rápido es clave para que puedan tener una vida normal en España.

Un derecho fundamental

La decisión de implantar dos líneas telefónicas ha provocado las protestas de muchos abogados extranjeristas que recuerdan que "solicitar protección internacional es un derecho de obligado cumplimiento para España. Es muy grave que se bloquee así el acceso al sistema de acogida para las personas", denuncian.

El sistema de acogida funciona a base de entrevistas con funcionarios policiales que deben acreditar en base a la historia de la familia que sí que se trata o no de un potencial refugiado o solicitante de protección. En la primera entrevista, la de la "manifestación de primera voluntad" expeden a los migrantes una 'tarjeta blanca', es decir, unos papeles provisionales mientras se recogen todas las pruebas de cara a la segunda cita (que puede demorarse más de 6 meses). Con esta documentación los migrantes pueden transitar por el territorio y son indeportables. Si la segunda cita va bien se les expede una tarjeta roja que da derecho a trabajar, y entran en el sistema de acogida. Si no reúnen los requisitos se quedan en situación irregular y deben irse del país.

El hecho de no contar con esta tarjeta blanca supone un gran riesgo para potenciales refugiados que no están siendo evaluados y que pueden pasar muchos meses en España. Si la policía los para por la calle pueden incoarles una orden de expulsión y devolverles al país del que tuvieron que huir por peligro de muerte.

Para intentar evitar esto, abogadas extranjeristas están presentando pruebas de las llamadas telefónicas al registro para tener alguna documentación que respalde a la persona en caso de parada policial. "Lo que nosotras decimos es que no es culpa de la persona que el sistema de acogida esté totalmente colapsado y no le atienda, es importante recoger pruebas de que el migrante ha intentado solicitar cita varias veces durante el primer mes. Que la administración no les atienda no es su culpa", remarca una abogada.

Sin embargo estos papeles no tienen ninguna validez legal más allá de poder convencer a un o una agente de policía de que son potenciales solicitantes de asilo que intentan pedir protección en España.