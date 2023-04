Entre la actual CV-31 y el cementerio de Paterna hay un pinar. Es como cualquier otro paraje de las afueras de un municipio, con una estrecha carretera secundaria rodeada por el verde del pino carrasco y con hojas secas que pueblan el suelo. Lo único que diferencia a esa arboleda es que está dividida por un muro de piedra agujereado. Los huecos y resquebrajos son la prueba de que en ese lugar se dispararon miles de balas, algunas de las cuales terminaron precisamente en el muro mientras otras muchas quedaban alojadas en los cuerpos de más de 2.000 personas que fueron ejecutadas allí por el régimen franquista.

Los familiares de las víctimas del Paredón de Paterna, también conocido como Paredón de España, acudieron este viernes puntuales a su cita. El día en el que se cumplen 92 años de la proclamación de la Segunda República, los nietos y bisnietos miraron de frente al paredón pidiendo "reparación, nunca venganza". "Los 2.238, todos ellos, pasaron por aquí. Aquí tiene que haber un mausoleo, no en un cementerio que tiene horarios. Tiene que ser aquí, con los nombres de los 2.238 que pasaron un minuto, el último de su vida, aquí", dijo a Levante-EMV el presidente de la Agrupación de Familiares Víctimas de los Fusilamientos del Paredón de España, Ismael Fita.

La ministra de Ciencia e Innovación, la valenciana Diana Morant, encabezó el acto para reclamar un memorial que realce lo importante que fueron esos metros cuadrados para la historia de España. "Paterna tiene un simbolismo claro de lo que significó la Segunda República, de lo que significó la dictadura y la represión franquista; de lo que significó la violencia ejercida por la dictadura franquista y de las víctimas que fueron asesinadas y represaliadas por el gran delito de defender sus ideas y sus valores", dijo la política socialista en declaraciones a los medios después del acto. Para Morant, no se trata de reabrir heridas porque estas "nunca se cerraron", sino que se trata de que aplique "un derecho reconocido como es la reparación".

"Queremos convertir este muro de la vergüenza en un muro de dignidad", dice la ministra Diana Morant

"En este muro que podríamos llamar de la vergüenza pero que nosotros queremos convertir en un muro de dignidad fueron arrebatadas 2.238 vidas por defender las libertades y los valores democráticos. Y es de justicia recordarlo, rememorarlo y sobre todo reparar la memoria de todas esas víctimas", aseveró. Según dijo, los actos simbólicos son solo una parte de abordar el problema, y defendió como un "deber" de los socialistas "acompañar con los bancos de ADN y con las bases de datos abierta para que la gente pueda cruzar los datos".

Una lucha sin descanso

María Ángeles Navarro es nieta de Daniel Navarro, un actor y director de cine al que apresaron y mataron en el paredón de Paterna. Nunca sirvió para el ejército republicano. "No tengo rencor, lo que quiero es recuperar sus restos. Yo no me acobardo", aseguró Navarro. Los cadáveres de los fusilados en ese paredón se repartieron por diversos municipios de los alrededores de València, en fosas comunes dentro y fuera de los cementerios.

El alcalde de Benagéber es Rafael Dorijo (PSPV-PSOE). En su día fue el responsable de que se abrieran las primeras fosas de víctimas franquistas recuperadas en la Comunitat Valenciana. Junto a él acudió al acto Pilar Garrido, hija de uno de los ocho fusilados que encontraron en Benagéber, Salvador Garrido. Ella, cuando ve el muro de Paterna, empatiza con esas otras víctimas. "Solo puedo llorar, llorar y llorar cada vez que vengo aquí. No lloro ahora porque ya me da vergüenza", reconoció Pilar.

Empatiza, de hecho, con el propio Rafael, cuyo abuelo fue fusilado en el paredón de Paterna. Se llamaba Ramón Darijo y fue denunciado por ser 'rojo'. Huyó de su localidad, Benaguasil, hacia València, donde aguantó seis meses escondido hasta que alguien dio el chivatazo y lo pillaron. "Dijeron que había quemado no se cuántos santos y puesto no sé cuántas bombas. Eran juicios sumarísimos, decían 'esto es y hoy sentencia'". La vida de Ramón terminó a pocos metros de donde su nieto mantiene viva su memoria. "No se trata de revanchas, se trata de que mis familiares y yo queremos saber dónde está mi abuelo. Tengo un tío mío, hijo de él, que le gustaría que su padre estuviera enterrado al lado de su madre y su hermana en Benaguasil.

"Solo puedo llorar, llorar y llorar cada vez que vengo aquí", afirma la hija de un fusilado, Pilar Garrido

Para él, si se logra hacer un mausoleo en el Paredón de Paterna será "un reconocimiento a toda la gente que fusilaron aquí pero también a toda la gente que hay al lado de las carreteras, en cunetas". Pide, eso sí, que se haga rápido. "La gente está muy mayor y esto va a llegar demasiado tarde. La mayoría ya somos nietos. No queremos dinero ni nada de nada, solo memoria".

El anhelo de un mausoleo

El coordinador de la agrupación de víctimas, Matías Alonso, es uno de los máximos responsables de que hace 18 años se descubriera el sitio. "Todo el mundo en el pueblo habíamos oído que se fusilaba aquí, pero nadie sabía donde". Los vecinos de Paterna buscaron hasta que localizaron el emplazamiento. "Era una actividad macabra. Cuando lo veo, me da una sensación de tristeza e inquietud, porque inmediatamente me pongo en el lugar de los hijos que aún quedan y que ven estos agujeros. Algunos llegaron a jugar en las rodillas de los fusilados y su niñez fue asesinada al mismo tiempo que mataron a su padre".

Alonso explica que hay quien no puede contener las lágrimas y, tratando de explicar de lo que se trata, solo acierta a decir una cosa: "Este lugar tiene muchísima carga". Por eso pide que un mausoleo para que se haga mayor justicia. "Queremos un memorial digno donde se protejan los valores por los que murió tanta gente", dice en medio de ese pinar en el que, si no se sabe exactamente lo que pasó, lo más fácil es considerarlo irrelevante: una arboleda más.

"Queremos un memorial digno donde se protejan los valores por los que murió tanta gente", dice Matías Alonso

El terreno fue público pero pasó de nuevo a manos privadas hace unos años. Ismael Fita reivindica la figura del empresario que los posee en la actualidad, Iker Marcaide. "Es solidario con este tema y mantiene todo esto limpio, lo adecenta y lo arregla para cuando venimos nosotros", cuenta. En los alrededores del paredón hay proyectado un PAI con 2.000 viviendas que no pueden tocar el sitio histórico. Las víctimas agradecen que Marcaide, director ejecutivo de Zubi Labs, esté de su lado para preservar el único espacio físico que los liga a sus antepasados.