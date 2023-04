La Abogacía afea a Mazón recurrir el fondo municipal tras votar a favor en 2022

La Abogacía de la Generalitat hace hincapié en las contradicciones de la Diputación de Alicante en la respuesta al recurso judicial que la institución que preside Carlos Mazón ha interpuesto contra el Fondo de Cooperación Municipal. Este proyecto, que aparece recogido en el Estatut d’Autonomia (artículo 64.3), consiste según lo dispuesto por el Consell del Botànic en la creación de una bolsa común para financiar a los ayuntamientos con dinero de la Administración autonómica y de las tres diputaciones provinciales.

Este es el apartado que la institución alicantina no acepta, ya que considera que el plan le «impone» la obligación de financiar el fondo y ello sería una invasión de sus competencias. Por ello, el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Hay que tener en cuenta que la Diputación de Alicante es la única gobernada por el PP. Las de València y Castelló no han puesto ningún reparo. Al contrario, la de València aumenta su dotación por encima de lo aprobado al entender que es un mecanismo que favorece la autonomía municipal.

Al respecto de la posición de la corporación provincial de Alicante, la Abogacía de la Generalitat destaca ahora ante el TSJ que los representantes de esta entidad votaron a favor de las aportaciones al fondo que luego esta ha recurrido.

«En lo tocante a la aportación económica hoy cuestionada, en la referida reunión de la comisión, sometida a votación la propuesta, fue aprobada ‘por unanimidad de los dieciséis miembros presentes’, con el voto favorable de los dos representantes de la Diputación Provincial de Alicante», afirma el documento de la representación jurídica de la Generalitat.

Se refiere a la Comisión de Colaboración y Coordinación del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, que en su encuentro del 5 de mayo de 2022 votó (y aprobó sin nadie en contra) el plan sectorial de financiación básico del fondo. Este suponía que la Generalitat aportaba 40 millones de euros; la Diputación de Alicante, 13.457.645 euros; la de Castellón, 6.063.840 euros, y la de Valencia, 20.478.515 euros.

El organismo legal recuerda en este sentido que la citada comisión está integrada, entre otros, por «las personas titulares de las presidencias de las diputaciones provinciales, o las personas que designen para su sustitución». Añade que figura como vocal una persona representante por cada una de las diputaciones que ostente las responsabilidades en materia de Hacienda.

Así, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala los recursos de representantes locales cuando han manifestado su posición contraria en los órganos de decisión o se han opuesto en su votación. No pasó de esta manera, subraya la Abogacía, en este caso, ya que los representantes designados por la entidad de Mazón «pudieron votar en contra de las aportaciones económicas sometidas a votación; pero no sólo no pusieron ninguna objeción en este punto, sino que votaron a favor y propiciaron la aprobación de las aportaciones económicas por unanimidad».

Con esta argumentación, el organismo judicial entiende que debe declararse la inadmisibilidad del recurso de la diputación alicantina, ya que no se trataría de una aportación «impuesta», sino aprobada con su propio voto.

El Consell también responde a la posible invasión de competencias señalando que el fondo está en el Estatut y que este marco normativo también dispone que la Generalitat «coordinará las funciones propias de las diputaciones provinciales que sean de interés general».

A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional

El recurso ante el TSJ valenciano no es la única actuación de la derecha contra el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana. Diputados de PP y Vox en el Congreso también elevaron su rechazo ante el Tribunal Constitucional, que en mayo de 2022 admitió a trámite los recursos de ambos grupos. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, argumento que el programa «vulnera» la autonomía local y provincial.