La sociedad, la política, los medios comienzan a preocuparse con la situación de sequía. Un mes de marzo sin apenas lluvia y un abril que va en la misma línea nos han devuelto a la realidad de una coyuntura de merma notable de precipitaciones que, con sus vaivenes estacionales y diferencias regionales, se inició en el otoño de 2021.

En aquellos territorios donde no ha llovido lo suficiente desde octubre pasado, y no se han podido almacenar caudales suficientes, el problema se está presentando ya con toda su crudeza (Andalucía y Cataluña). Otras regiones donde se ha vivido «de rentas» de lo acumulado durante la primavera de 2022 (Castilla-La Mancha, C. Valenciana y Murcia) van a empezar a registrar problemas si no se invierte la actual coyuntura de falta asfixiante de lluvias. Y con esto, aparecen de nuevo los mantras de la sequía. A finales del verano pasado dedicamos algún comentario a ello. Y de nuevo, han vuelto a la palestra.

Dos de ellos, son muy recurrentes. El mito de las avionetas quita-lluvias. Y, en el sureste, la idea de que el problema viene por no activar más trasvases, además del ya existente desde el Tajo al Segura. El primero tiene fácil solución, pero, curiosamente, nunca se pone en marcha. Si se ve que alguna avioneta que disperse nubes y lluvias –algo más que cuestionable con el actual nivel de investigación sobre este tema–, hay que ir al aeródromo donde haya despegado y solicitar información sobre la carga de dicha aeronave. En todo caso, interponer una denuncia por delito ecológico, para confirmar que, en efecto, pueda haber dispersado yoduro de plata sin permiso administrativo. No conozco ninguna sentencia al respecto. El segundo es la muestra de la ignorancia geográfica y climática en la que viven instalados aquellos que aprovechan este tema con fines ideológicos o con ánimo de mantener un privilegio hídrico que ya no podrá sostenerse mucho más en la actual coyuntura de cambio climático. El mantenimiento de un engaño que no aporta soluciones reales, posibles, al problema del agua en nuestro país. Allá ellos.

Hace años que venimos señalando que el problema del agua en nuestro país pasa por incorporar caudales no dependientes de la precipitación y configurar sistemas de gestión multifuente. La actual coyuntura de sequía vuelve a poner de manifiesto que estos mantras son mentiras que ya no deberíamos atender porque nos sitúan en niveles de sociedades ignorantes. Y creo que la sociedad española es más inteligente que todo esto.