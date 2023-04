Se llama Adrián. Tiene 18 años, autismo severo, diabetes y un grado reconocido de discapacidad del 80%. Es un gran dependiente. Se comunica con una carpeta de sencillos pictogramas. Le encanta el agua. Calma la ansiedad con la comida. Es más alto que sus padres. Sus conductas disruptivas son más habituales de lo que les gustaría a todos.

Los hermanos mellizos tienen 10 años. Marcos también tiene autismo, aunque en un grado moderado. Se comunica con una tablet con pictogramas más completos y un programa que cuesta 300 euros. Lucas es neurotípico, pero también tiene diabetes. Es el único hijo que habla, que expresa sus emociones y sus deseos. Es el principal apoyo de sus padres, que no quieren sobrecargarle con preocupaciones que no deben ser las de un adolescente. Sabe que la familia gira en torno a las necesidades especiales de sus hermanos.

Pedro Morales y Gemma Máñez son el pilar de esta familia humilde que vive en un pequeño piso en Benicalap y teme el futuro que les espera. Dentro de tres años Adrián acabará el colegio de educación especial y como la familia sabe que la lista de espera es larga y que no hay recursos públicos ya han solicitado para su hijo mayor plaza en una residencia. Lo han hecho por procedimiento de urgencia y han solicitado saber qué número ocupa Adrián, sin éxito. Las listas de espera son uno de los secretos mejor guardados de la conselleria. En la Comunitat Valenciana hay 62 residencias para personas con diversidad funcional, 29 de ellas, en la provincia de València. Todas las plazas están ocupadas.

17 residencias previstas

Las esperanzas de esta y otras familias se centran en que, cuando el crío cumpla los 21 años, la red haya crecido y el recurso ya exista para sus hijos. De momento, la Conselleria denunció en 2021 el plan Convivint. Debería ser una realidad en 2025 e implica la creación de 17 residencias en la Comunitat Valenciana para personas con diversidad funcional entre los 21 y los 65 años.

«Cuando una persona consigue una plaza pues ya no la deja claro. Sólo en el caso de que muriera o de que se fuera a otra comunidad autónoma o algo similar… dejaría libre su plaza y eso no es lo habitual, ni mucho menos», explican. También aseguran que no se pueden solicitar varios recursos. Primero hay que elegir. Y luego hay que esperar. «Realizas la solicitud y ya no sabes nada. No sabes cuántas personas hay por delante de tu hijo porque no es lo mismo tener a 2 que a 20 que a 200», añaden.

"No sabes la lista de espera y no es lo mismo tener por delante a 2 personas que a 20 o a 200", denuncia Pedro

Las asociaciones de padres y madres de alumnos y diversos colectivos aseguran que cada año, más de un centenar de personas con diversidad funcional entran en la edad adulta y no tienen plaza en ninguno de los recursos públicos que sí deberían existir para ellos. Por ello, recogen firmas en la plataforma change.org y denuncian que la conselleria «no haya previsto la creación de nuevas plazas en tiempo y forma» ya que «obligan a las criaturas a estar encerradas en casa, esperando un recurso que no llega».

Plazas privadas por 2.000 euros al mes

lazas públicas en la Comuniytat Valenciana no hay, pero privadas, sí. Otra cosa es que las familias puedan pagarlas. En recursos autorizados para personas con diversidad funcional hay casi dos mil plazas privadas (1.920 de las 14.512 que hay autorizadas por la conselleria) en 385 centros, que incluyen desde centros de atención temprana hasta viviendas tuteladas, pasando por centros ocupacionales, de día y residencias. Todo lo público está lleno. Conseguir una plaza parece casi un milagro, según las familias.

En el hogar de Pedro y Gemma no superan los mil euros de ingresos mensuales. «¿Cómo podemos pagar los más de 2.000 euros que cuesta una plaza? Es imposible y al final es todo un sufrimiento y una pelea constante», explican.

Sin ocio ni actividades

No hay ocio para estos niños. No hay actividades en familia. «Algún campamento de veranos unos días, y siempre esperando que cojan a Adrián o que no la líe porque entonces te llaman para que lo recojas. Los veranos, las vacaciones… se hacen eternos. Si no hay residencia para Adrián dentro de tres años será la muerte en vida. Ya no nos hacemos con él. Si le da una crisis… es incontrolable. Es muy alto y muy fuerte. Creo que la Administración no acaba de comprender nuestro problema porque es increíble que no hayan creado má centros y más plazas. Conocemos a muchas familias en nuestra situación y necesitamos con urgencia que creen plazas nuevas», explica una familia que tiene rejas en el balcón para evitar accidentes y la cocina cerrada con llave.

Cada año, más de un centenar de jóvenes cumplen 21 años y abandonan el colegio de educación especial, su zona de confort, su «otra» familia, para pasar a un «abandono institucional» que las familias han decidido denunciar.