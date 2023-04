Llopis dimite y deja el acta del PP en el Ayuntamiento de Alicante dos días después de ir a un mitin de Vox

Julia Llopis ha dimitido como concejala de Educación y de Acción Social y ha renunciado a su acta de edil del PP en el Ayuntamiento de Alicante, donde será sustituida por los concejales Antonio Peral y Mari Carmen de España. La decisión se produce después de que se haya hecho público que el pasado sábado asistiera al acto de Vox en Alicante.

Varios medios han informado que Llopis podría entrar en las listas de Vox a Les Corts como número 4 por Alicante, aunque la formación ha señalado a Europa Press que estas todavía no están cerradas.

La hasta ahora edil de Educación y Acción Social en el consistorio alicantino acudió este sábado a un acto de Vox, en el que se fotografió con el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, el candidato de esta formación a la Generalitat, Carlos Flores, la presidenta de Vox Alicante y portavoz de la formación en Les Corts, Ana Vega, y con la candidata al Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo.

Este lunes, dos días después, Llopis ha presentado el escrito por el que renuncia al acta de concejal del PP en el Ayuntamiento, según ha informado el consistorio, que no ha precisado ningún motivo para su salida.

Según ha informado el Ayuntamiento, en un decreto firmado por el alcalde, Luis Barcala, sobre las delegaciones de competencias por la renuncia de Llopis, sus áreas pasarán ahora al concejal Antonio Peral y a Mari Carmen de España. En concreto, Peral añadirá Acción Social y Familia a las que ya tenía delegadas de Presidencia, Innovación y Coordinación de Proyectos.

Por su parte, de España se situará al frente de Educación y Sanidad, además de las competencias de Empleo y Fomento. La concejala también asumirá la Presidencia del Organismo Autónomo del Patronato Municipal de Educación Infantil, que hasta ahora también ostentaba Llopis.

El puesto de Llopis como concejala del PP lo ocuparía Cristina García, que fue como número 10 de los 'populares' en las elecciones municipales de 2019, aunque esta tramitación deberá pasar previamente por la Junta Electoral Central

A lo largo de la legislatura, Llopis ha protagonizado polémicas al frente de las áreas de Educación y Acción Social y la oposición de izquierdas ha pedido su dimisión y su destitución en distintas ocasiones. De hecho, en el pleno del consistorio del mes de marzo, Unides Podem propuso una declaración institucional para pedir el cese de Llopis, que fue apoyada por UP, Compromís y PSPV, pero que no salió adelante tras votar 'no' el equipo de gobierno (PP y Cs) y Vox.

En concreto, los partidos de izquierdas han acusado a Llopis de devolver a la Generalitat subvenciones de ayudas sociales, como la emergencia habitacional, y han criticado su gestión con la escuela infantil Siete Enanitos, que cerró por deformaciones estructurales, tras lo que el Ayuntamiento decidió trasladar a los niños en la escoleta Els Xiquets, donde se ubican en las clases y en barracones en los patios.