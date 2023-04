Yolanda Díaz evita aclarar si hará campaña por Compromís o Podem

Si algo hizo Yolanda Díaz en la entrevista de Jordi Évole emitida este domingo en La Sexta fue esquivar las preguntas. "En fin, no sé" o explicaciones para irse por las ramas fueron las fórmulas que adoptó Díaz para no responder a algunas preguntas. También relacionadas con los apoyos que hará visibles durante la campaña de la elecciones municipales y autonómicas programadas para el 28 de mayo.

A 42 días de los comicios y a la pregunta directa de Évole de por quién hará campaña en los territorios donde hay fuerzas integradas en Sumar (como Compromís) y también está Podemos (con quien todavía no hay acuerdo para la plataforma electoral y se mantiene al margen), como Madrid o la Comunitat Valenciana, Yolanda Díaz evitó responder. ¿Qué hará en territorios como la Comunitat Valenciana donde se presenta Compromís, con Joan Baldoví a la cabeza y Podem, con Héctor Illueca? ¿A quién dará apoyo explícito en campaña? "Todo lo que pueda ayudar para que no se ganen plazas importantísimas por la derecha lo vamos a hacer", dijo, no decantándose claramente por ninguna opción y abrazando, en cierto modo, la ambivalencia. En este sentido, el candidato de Compromís ya ha invitado a Díaz a sus actos de campaña.

Asimismo, la también ministra de Trabajo aseguró que ella "no quiere" que la ciudadanía se encuentre dos papeletas separadas en las elecciones generales, previstas para fin de año. "Es que yo no quiero eso", respondió a Évole cuando este le planteó la posibilidad de que Podemos y Sumar fueran por separado, aseguró que ella quiere primarias abiertas a la ciudadanía que den independencia territorial a las formaciones que integran Sumar y que si hay algo que bloquea que los morados se integren en el nuevo proyecto político no son las primarias.

Acusaciones a Compromís en Podem y EU

En clave valenciana, Podem se resiste a dar apoyo explícito a la vicepresidenta Díaz y a su proyecto Sumar, en sintonía con la dirección nacional del partido mientras que culpa a Compromís de ser ellos los que no quieren que los morados se integren en el proyecto que encabeza la ministra de Trabajo, tal como ha expresado el candidato de Podem a la Generalitat Valenciana en varias ocasiones, algo que Compromís niega.

Asimismo, tanto Podem como Esquerra Unida también han señalado a los valencianistas de ser quienes "no suman" en la Comunitat Valenciana y han defendido que si alguien está empujando una unidad de la izquierda "a la izquierda del PSOE", esos son ellos.