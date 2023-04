En algún momento nos enseñaron en el colegio que en la Tierra había climas cálidos y climas fríos y que justo en medio estaban los climas templados, en los que, por «lógica», no haría ni frío ni calor. Si avanzamos en la explicación de estos climas resulta que lo que verdaderamente los caracteriza es el hecho de que tienen cuatro estaciones, una cálida, el verano; una fría, el invierno, y dos que no son una cosa ni la otra, primavera y otoño, en las que hace la temperatura de confort justa, aunque una, la primavera, tiene fama de ser más agradable y florida que la otra. Nuevamente error, porque resulta que en estas estaciones intermedias no es que no haga ni frío ni calor, sino que cada día puede ser diferente, uno muy frío detrás de uno muy cálido, o viceversa, e incluso se pueden presentar las cuatro estaciones un mismo día, es decir, son estaciones de tiempo más dinámico, más inestable.

Para acabarlo de complicar, en algunos climas templados como el nuestro, el mediterráneo, estamos más cerca de los climas cálidos que de los fríos y los contrastes térmicos y pluviométricos pueden ser aún más acusados que en otros y más aún si contamos con los contrastes entre unos años y otros. Para acabarlo de complicar todavía más, en el contexto actual de cambio climático estos extremos se acusan tanto que justo después de una de las primaveras con más lluvias desde que hay registros en la Comunidad Valenciana, la de 2022, sobre todo en marzo, tenemos una de las más secas. En algunos casos, en el mes de marzo de 2022 se registraron precipitaciones de entre 500 y 1.000 litros por metro cuadrado, y en el de 2023 no se ha llegado ni a dos o tres. Si llevamos esto al fabuloso mundo de las medias estadísticas, eso que muchos califican equivocadamente de lo «normal», resultará que el mes de marzo servirá para rellenar la media de hasta 10 meses de marzo de 2023, para dar por ejemplo cifras de 40 o 50 litros de media, que muchos dirán que es lo normal. Yo les puedo decir en mi caso que si sumo los 500 litros que me cayeron el año pasado y los 4 de éste, la media de los dos será de 252, lo cual será matemáticamente cierto pero climáticamente falso. La cosa se complica si les digo que en mi caso muy particular tengo mis árboles más sanos y cargados que el año pasado, aunque necesiten una dosis de lluvia antes de que llegue el siempre seco verano para asegurar la cosecha. Debemos dejar de tratar a la gente como niños, con explicaciones de Barrio Sésamo, e insistir en que los extremos ya existían antes del cambio climático, aunque menos acusados, y que seguirán existiendo aunque éste no estuviera, que la media no es lo normal.