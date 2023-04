La otra cara de la FP valenciana: "Rechazamos el ciclo porque cuesta 60.000 y Educación no pone ni un euro"

“Hemos tenido que rechazar el ciclo superior de Química porque requería una inversión de 60.000 euros y Conselleria dice que no pone ni un duro”. Es el caso de un director de un instituto de un barrio humilde de València que prefiere no identificarse. Igual que el suyo, un centro del barrio del al lado también ha tenido que rechazar una nueva FP por este motivo.

Pese a la apuesta muy fuerte de Conselleria de Educación por incentivar esta formación, estos centros están viviendo una realidad completamente distinta. "Llevábamos tiempo queriendo ampliar la oferta de Formación Profesional, pero al final nos hemos quedado con el grado medio y haciendo malabares contables", explica el docente.

El director ya solicitó hace meses el ciclo superior de Química, además de dos grados medios y Conselleria de Educación lo aceptó, pero la condición era que "debemos conseguir todos los recursos propios para poner en marcha el grado superior". Esto significa comprar todo el equipamiento y habilitar las instalaciones de cero. "Pregunté a las profesoras de Química y me dijeron que estaba entre 50.000 y 60.000 euros, y conselleria no nos daba apoyo de ningún tipo, así que mandé un escrito diciendo que rechazaba el ciclo", explica el director.

Los casos son poquísimos y se enmarcan dentro de una campaña de varios años de Conselleria para fomentar la Formación Profesional en la Comunitat Valenciana. En cuatro años han aumentado un 28 % el número de alumnos matriculados hasta los 107.000, el año que viene habrá 5.700 plazas más en 190 titulaciones y en muchas comarcas con riesgo de despoblación han llegado ciclos nuevos relacionados con las necesidades del entorno.

De hecho, Educación afirma que no es consciente de estos casos y asegura que siempre se dota del presupuesto necesario para comprar el material a los centros que quieren implantar una nueva FP (y que la dirección general de acepta). En esta legislatura se han gastado 18 millones de euros en eso. Pese a todo, sindicatos educativos explican que sucedió algo similar a principio de curso en un instituto de Alicante.

El mapa de la FP se diseña desde los 20 consejos territoriales que hay en la Comunitat Valenciana. En la estructura participan los centros educativos, ayuntamientos, empresas, sindicatos... para analizar las necesidades formativas de cada comarca. Con esa información la dirección general de FP diseña la oferta y ofrece a los institutos los ciclos oportunos.

En caso de no contar con el material Educación puede llegar a acuerdos con empresas para que les cedan sus instalaciones mientras se compra. Pese a todo lo común, explican, es que no se abra un ciclo si no se tiene todo el material y aulas necesarias listas. Hay casos muy excepcionales en los que si el instituto desea ofertar esta formación a toda costa sí que se le reclama la cantidad que cuesta y que compre el material con sus recursos para que después Conselleria les reembolse esa cantidad. No es el caso de estos directores que aportan documentación y afirman que Educación no les propuso devolver la cantidad que gastaran en el ciclo superior.

Pocas guías

La sensación de este director de centro fue de no contar con ninguna clase de apoyo para implantar el ciclo. "No es solo que no pongan ni un euro, esque tampoco nos dan ninguna indicación de empresas para poder comprar el material correspondiente", explica.

Al final, en lugar de un ciclo medio y otro superior, la nueva formación de este instituto se ha quedado en dos ciclos medios "y haciendo malabares para cuadrar las cuentas", asegura. Lo único que sí que les proporcionaba Conselleria era una lista con todas las herramientas y utensilios de laboratorio necesarios para el ciclo.

La subida de suministros ha mermado mucho la capacidad económica de los centros escolares y en el caso de este centro, para compensar, le han subido 92 euros más al mes. "Ese dinero no da para cubrir absolutamente nada, el último recibo de gastos fue de 6.000 euros y ha subido mucho este año. No tenemos la capacidad económica para dar esa formación", explica.

La falta de material para implantar muchos ciclos es otra de las limitaciones que tienen muchos institutos valencianos. Según explica el director de un centro "el espacio en las aulas podemos cuadrarlo, pero conseguir los recursos es lo complicado". Añade que "ordenadores y televisores nos sobran por todos lados y nos siguen mandando más porque vienen gracias a las ayudas de Europa, lo que no tenemos son recursos y herramientas para ciclos de laboratorio, por ejemplo. No todo se soluciona con portátiles", cuenta.

Este docente cuenta que "vemos la publicidad que Conselleria de Educación le está dando a la FP, con nuevas plazas y anuncios de ciclos nuevos cada año y aumento de alumnos, pero la realidad que estamos viviendo nosotros es otra completamente distinta".

Para el director, es sangrante que "seamos docentes de barrios humildes los que estemos pidiendo esta inversión en Formación Profesional para nuestros jóvenes y al final tengamos que renunciar a ella porque no tenemos dinero. Entendemos que en estos contextos tenemos que apostar por este tipo de formación más que nunca", reivindica.