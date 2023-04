En España se estima que un 14 % de la población, más de 6 millones de personas son diabéticas pero los expertos estiman que algo menos de la mitad no lo saben ya que hay una gran bolsa de pacientes sin diagnosticar. Solo en la C. Valenciana hay registrados unos 450.000 pacientes con diabetes tipo 2 y 35.000 de tipo 1 por lo que la cifra "real" de valencianos con problemas para regular los niveles de azúcar en sangre podría llegar a los 700.000.

Así lo ha puesto de manifiesto hoy el presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED), Antonio Pérez Pérez, en la presentación del XXXIV Congreso Nacional que celebra estos días la entidad en València y que arranca oficialmente esta tarde. El problema del infradiagnóstico no es nuevo y se sabe que hay un porcentaje de personas que son diabéticas pero a las que no se les ha detectado. Para Pérez, la solución pasaría por realizar "cribados de diabetes" midiendo la cantidad de azúcar en sangre a personas de cualquier edad que tuvieran "sobrepeso u otros factores de riesgo" aunque no tengan ningún síntoma como los habituales como el hambre continua, la sed excesiva u orinar de forma constante.

"En los que no tengan factores de riesgo, el cribado se recomienda a partir de ciertas edades, como los 35 o 45 años", ha apuntado Pérez que también ha demandado que este esfuerzo diagnóstico se haga no solo en el sistema sanitario público sino que se contara con la participación de más ámbitos "como en las revisiones de empresa, las farmacias, en los odontólogos. Esto permitiría llegar a una mayor proporción de la población".

Diabéticos cada vez antes

El infradiagnóstico es uno de los principales desafíos de la diabetes pero no el único. Así, los expertos reunidos desde hoy en València (más de 1.200) abordarán también el aumento progresivo de casos a edades cada vez más tempranas y las complicaciones que conlleva esta enfermedad y que suponen una reducción de la calidad de vida.

Y es que, según ha destacado también esta mañana el presidente de la SED, además de tener una gran bolsa de diabéticos que no saben que lo son, los que sí están diagnosticados tampoco controlan bien sus niveles de azúcar en sangre. "Una proporción importante de pacientes no alcanzan los objetivos de control de la glucemia", ha indicado Pérez. Según estudio realizados en España este porcentaje podría estar entre el 40 y el 50 % de diabéticos.

Avances tecnológicos y en investigación

Además de los retos sobre la patología en sí, en el congreso se van a poner en común las últimas investigaciones y avances tecnológicos para controlar mejor la enfermedad. Así, y según fuentes del congreso se hablará de los nuevos avances en la regeneración de las células beta, el papel de la genética en las decisiones terapéuticas, la importancia de la intensificación precoz en el abordaje terapéutico de la DM2, los últimos ensayos clínicos, la vinculación entre la esteatosis hepática metabólica y la diabetes, la relación entre COVID y diabetes, la utilización de las nuevas tecnologías en el control glucémico de los pacientes hospitalizados, el papel de la alimentación (y, en concreto, los alimentos ultraprocesados) en la aparición de la DM2, cómo mejorar la gestión asistencial de la diabetes, el tratamiento personalizado o la importancia de la hiperglucemia hospitalaria.

Además se va a contar con "expertos de referencia mundial", según ha destacado Franz Martín Bermudo, vicepresidente 2º de la SED y presidente del Comité Científico. Así, la conferencia inaugural, que corre a cargo de Adolfo García Ocaña (Nueva York, EE.UU.), se centrará en la regeneración eficiente de las células beta pancreáticas in vivo- Por su parte, la conferencia plenaria de Shira Zelber-Sagi (Haifa, Israel) profundizará en la relación entre los alimentos ultraprocesados y la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la diabetes tipo 2; “esta prestigiosa nutricionista explicará como nuestra forma de comer incide en el riesgo de desarrollar enfermedad de hígado graso no alcohólico y diabetes tipo 2, así como evidenciará la estrecha relación entre ambas enfermedades”. Y, como broche de oro, la conferencia de clausura de Guillermo Umpierrez (Atlanta, EE.UU.) sobre el manejo pasado, presente y futuro de la hiperglucemia en el hospital.