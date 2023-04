Sumar resiste la presión de Podem y se mantiene abierto a acudir a actos de Compromís

La ministra de Trabajo y líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, mantiene la sartén por el mango. Todas las miradas están puestas en ella pues su presencia en la campaña electoral autonómica y municipal (pese a que no se presenta con Sumar a estos comicios, sino que ha anunciado su intención de hacerlo en las generales previstas para final de año) en determinados territorios puede ser clave de cara al 28M. En la Comunitat Valenciana, también.

Mientras la dirección nacional de Podemos presiona a la vicepresidenta Díaz para que se posicione a favor de sus candidaturas territoriales y en pleno pulso para integrarse, o no, en Sumar (una plataforma a la que ya han dado su apoyo explícito formaciones valencianas como Compromís o Esquerra Unida), Unides Podem la invita públicamente a una "campaña lo más unitaria posible" y Compromís dice que estará "encantado de recibirla" si quiere acudir a actos de la coalición valencianista aunque no es su prioridad. El equipo de Sumar resiste a toda presión.

Fuentes de la plataforma de Díaz se limitan a decir que "ayudarán donde sea posible" en la campaña del 28M y que trabajan todavía en un calendario de presencia territorial que harán público "lo antes posible". Pero el tiempo pasa y quedan 39 días para los comicios autonómicos y municipales, una fecha en la que la dirección nacional de Podemos tiene los ojos clavados pues será la antesala de lo que podría pasar en los comicios generales.

La plaza valenciana es para los morados especialmente importante y tiene, además, varias candidaturas a la izquierda del PSPV. La de Unides Podem-Esquerra Unida, con Héctor Illueca (Podem) como cabeza de cartel y que integra también a Esquerra Unida (que se ha incorporado a Sumar), y la del partido autonómico y valencianista, Compromís, que ha dado apoyo a Yolanda Díaz y se ha unido a la plataforma. La ministra de Trabajo tiene sintonía con ambos líderes y con ambas formaciones pero su apoyo es una incógnita.

La dirección nacional de Podemos comienza a ponerse nerviosa porque, por una parte, quiere ganar las negociaciones con Sumar sobre las listas abiertas para integrarse, con sus condiciones en la plataforma nacional que capitanea Díaz y, por otra, porque busca garantizar que Yolanda Díaz les de apoyo explícito en la campaña. "No se entendería que diera apoyo a Compromís en la Comunitat Valenciana, pues es vicepresidenta por Unides Podem", decía el otro día Rosa Pérez Garijo, coordinadora de Esquerra Unida.

"La campaña no va de quién es más yolandista"

Compromís, por su parte, evita entrar en confrontaciones y reitera que para ellos las campañas autonómicas no deberían ir de "quién es más yolandista sino de qué es mejor para la ciudadanía, pero cada uno entiende la campaña de una manera". En este sentido se pronunció esta semana Joan Baldoví, líder de la coalición valencianista, que dijo que "nuestros adversarios no son ni Pablo Iglesias ni Podemos, sino PP y Vox" y que si Yolanda Díaz va a sus actos será bienvenida pero eso no es su prioridad.

Fuentes de Compromís lo reiteraban ayer a este periódico y señalaban que lo que va por delante para la coalición es reivindicar el papel del Botànic y proponer mejoras para la gente. "Las campañas tendrían que ir de qué es lo mejor para el País Valencià y no de líos internos", apuntaban fuentes del partido.