Cuatro años después, de nuevo, a votar. El próximo 28 de mayo serán 3.731.958 los valencianos y valencianas que están citados a votar para elegir la composición de las Corts, y por ende, el gobierno de la Comunitat Valenciana así como los más de 500 ayuntamientos que conforman todo el territorio autonómico. El método para quienes voten en urna, acudiendo a su colegio electoral, es el mismo y no requiere de más explicación, sin embargo, para los que viven en el extranjero esta cita electoral sí que conlleva destacados cambios.

La principal es la modificación realizada en el Congreso sobre la ley que regula la participación desde el extranjero eliminando el llamado voto rogado para los residentes permanentes en el exterior. Estos ya no tendrán que solicitar su papeleta como hasta ahora sino que la recibirán sin ningún trámite extra y podrán votar tanto en urna en un consulado como por correo, lo que facilita el proceso ya que podrán descargarse las papeletas online.

La ley que se aprobó el pasado verano acabó con el llamado 'voto rogado' para los miles de valencianos y valencianas que están registradas en el CERA, una forma de facilitar el voto para quienes dejaron España y que hasta ahora habían encontrado en ejercer su derecho un problema burocrático. Para saber si estás registrado, aquí se puede comprobar. Sin embargo, esto ya no será así y la forma de proceder se parecerá bastante a la de cualquier elector en la Comunitat Valenciana con una diferencia: al causar baja del padrón, no podrá votar en las municipales, solo en las autonómicas.

Así, quienes aquellos que se encuentran registrados en el exterior tendrán la opción de recibir el material electoral en sus domicilios y acudir a votar o podrán descargarse las papeletas online. Hay que recordar que si se está inscrito como CERA no se puede votar en urna en la localidad valenciana aunque se esté ese día allí porque ya no se figura en estas listas. Otra opción es votar por correo desde España, algo que tendrá que solicitarse en persona en cualquier oficina de correos y como mínimo 10 días antes de las elecciones.

Cómo votar si no se está inscrito

¿Qué pasa para aquellos que no se encuentran registrados? No preocuparse, que estos también tendrán derecho al voto, aunque sí que necesitarán hacer algún trámite más. En este sentido, se introduce la posibilidad de que voten aquellas personas que no están inscritas dentro del CERA como residente permanente.

Es a partir de la figura del llamado Residente Temporal (ERTA) que sí que deberá inscribirse presencialmente en el consulado para cada proceso. Tendrán hasta el 29 de abril para solicitarlo y hasta el 24 de mayo, una vez se haya recibido la documento, para enviarlo por correo a la mesa electoral a la que corresponden en la Comunitat Valenciana.

En caso de no haberse inscrito, la alternativa es que si se va a viajar a casa en esas fechas se puede planear de forma que se pueda votar en urna el 28M en el colegio electoral ya que se sigue formando parte del censo habitual. Asimismo, estos podrán también votar en las elecciones municipales y no solo en las autonómicas como les ocurre a los inscritos en el CERA.